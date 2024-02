Γεραπετρίτης: Θέλουμε να γίνουμε η πύλη της Ινδίας προς την ΕΕ – Στο Νέο Δελχί την Τετάρτη ο Μητσοτάκης

«Η Ελλάδα φιλοδοξεί να γίνει αναπόσπαστο μέρος του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), να αποτελέσει την πύλη της Ινδίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση», επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο 2ο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας Ινδών Βιομηχάνων, το οποίο πραγματοποιείται στο Νέο Δελχί.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι «το φιλόδοξο αυτό έργο συνδεσιμότητας θα ενισχύσει τη στρατηγική σημασία των εμπλεκόμενων περιοχών, τόσο από οικονομικής όσο και από γεωπολιτικής άποψης, ενώ παράλληλα θα προωθήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα».

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία ενόψει της αυριανής (21/2) επίσημης επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, χαιρέτισε από κοινού με τον Ινδό ομόλογό του, Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ, το συνέδριο αμέσως μετά τη διμερή συνάντηση που προηγήθηκε.

🇬🇷🤝🇮🇳

FM George Gerapetritis w/ #India counterpart @DrSJaishankar in New Delhi. Discussions focused on bilateral ties ahead of the upcoming state visit of the Greek PM to India and on the IMEC corridor as a bridge bringing together India & Europe. pic.twitter.com/ERku92bX8d

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 20, 2024