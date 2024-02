Όλο και πιο σοβαρά ο Τομ Κρουζ με την Elsina Khayrova

Ο Τομ Κρουζ και η Elsina Khayrova φέρεται να πηγαίνουν όλο και πιο σοβαρά τη σχέση τους, με τον λαμπερό ηθοποιό να γνωρίζει τα δύο της παιδιά σύμφωνα με πηγή που μίλησε αποκλειστικά στο Page Six.

Η Elsina Khayrova, κόρη ενός πολιτικού συμμάχου του Πούτιν, έχει έναν γιο και μία κόρη από τον προηγούμενο γάμο της με τον Ρώσο ολιγάρχη και έμπορο διαμαντιών Dimitry Tsvetkov.

Το ζευγάρι χώρισε το 2021 και ο χωρισμός τους κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα, καθώς εκατομμύρια ήταν υπό αμφισβήτηση. Ανάμεσά τους μια έπαυλη στο Surrey της Αγγλίας, πέντε διαμερίσματα στο Λονδίνο, μια Bentley και μια Ferrari, κοσμήματα Cartier και έργα τέχνης των Pierre-Auguste Renoir και Marc Chagall.



O Dimitry Tsvetkov είπε στη MailOnline πως το διαζύγιό τους του κόστισε 150 εκατομμύρια λίρες και πως ξόδεψε 10 λίρες για ρούχα και 2 εκατομμύρια λίρες για τσάντες κατά τη διάρκεια του 11ετούς γάμου του με την Elsina Khayrova.

Ο Τομ Κρουζ έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Υιοθέτησε την Isabella και τον Connor το 1992 και το 1995 με την πρώην σύζυγό του Νικόλ Κίντμαν, ενώ απέκτησε και τη 17χρονη Suri με την πρώην σύζυγό του Κatie Holmes.

Ο λαμπερός ηθοποιός του Mission: Impossible γνώρισε τη διαζευγμένη Elsina Khayrova στη διάρκεια ενός tea party που διοργάνωσε στο ρετιρέ του στο Hyde Park στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στην PageSix, ο Τομ Κρουζ νιώθει πιο άνετα στο Λονδίνο από ό,τι στο Λος Άντζελες και φιλοξενούσε τις εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις του το απόγευμα για ένα πλήθος ελίτ.

«Έχει μπάτλερ και σπιτικά κέικ, και όλα είναι πολύ βρετανικά» αποκάλυψε η πηγή.

Προσέλαβε μάλιστα έναν προσωπικό DJ και οι επισκέπτες υπέγραφαν συμφωνίες μη αποκάλυψης.

Τον Ιούνιο του 2022, το PageSix ανέφερε αποκλειστικά ότι ο Τομ Κρουζ αγόραζε διαμερίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο αφού ερωτεύτηκε το Λονδίνο.

Συνδέθηκε για πρώτη φορά με την Elsina Khayrova σε ένα πάρτι στις αρχές Δεκεμβρίου στο Grosvenor Square, όπου πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας χορεύοντας.

Οι δυο τους, σύμφωνα με τη MailOnline, είναι αχώριστη.

«Έχουν έρθει πολύ κοντά τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά προσέχουν πολύ να μη φωτογραφηθούν μαζί γιατί θέλουν να διατηρήσουν την ιδιωτικότητά τους» σημείωσε η πηγή στο PageSix.

