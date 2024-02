Άστον Βίλα: Aνανέωσε μέχρι το 2028 ο Λέον Μπέιλι

Η Άστον Βίλα ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λέον Μπέιλι. Ο Τζαμαϊκανός μεσοεπιθετικός είναι από τους βασικούς πρωταγωνιστές στην φετινή πορεία της ομάδας του Ουνάι Έμερι και με αυτόν τον τρόπο επιβραβεύτηκε υπογράφοντας νέο συμβόλαιο, με καλύτερους οικονομικά όρους για εκείνον.

Ο 26χρονος άσος θα παραμείνει κάτοικος Μπέρμινγχαμ τουλάχιστον μέχρι το 2027, ενώ στην συμφωνία προβλέπεται και οψιόν επέκτασης για ακόμα έναν χρόνο. Ο Μπέιλι, ο οποίος αγωνίζεται στο «λιοντάρια» από το 2021 όταν και αποκτήθηκε από την Λεβερκούζεν με 32 εκατομμύρια ευρώ, την φετινή σεζόν έχει πραγματοποιήσει 33 συμμετοχές με απολογισμό 10 γκολ και 9 ασίστ.

Συνολικά, ο Μπέιλι σε αυτά τα 3 χρόνια στην Άστον Βίλα έχει αγωνιστεί 87 φορές (16 γκολ,15 ασίστ) και υπό τις οδηγίες του Ουνάι Έμερι έχει εξελιχθεί σε έναν από τους καλύτερους μεσοεπιθετικούς του αγγλικού πρωταθλήματος.

Aston Villa is pleased to announce that Leon Bailey has signed a new contract with the club! ✍️

— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 12, 2024