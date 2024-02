Οι εκλεκτοί του Σπανούλη για την Εθνική – Με εκπλήξεις και ηχηρές απουσίες

Η πρώτη αποστολή της Εθνικής ομάδας με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο είναι γεγονός. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός επέλεξε 16 παίκτες για τους δύο πρώτους αγώνες των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2025, στις 23 Φεβρουαρίου στο ΣΕΦ απέναντι στην Τσεχία (21:00) και στις 26 του ίδιου μήνα στη Χάγη απέναντι στην Ολλανδία (19:30).

Στη λίστα υπάρχουν παίκτες ομάδων της Euroleageu, αφού η διοργάνωση έχει διακοπεί για τα «παράθυρα» των εθνικών ομάδων, αλλά δεν είναι όλοι διαθέσιμοι. Παρόντες θα είναι οι Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Γουόκαπ και Μήτρου-Λονγκ από τον Ολυμπιακό και οι Μήτογλου, Κ. Αντετοκούνμπο, Π. Καλαϊτζάκης, Μωραΐτης και Μαντζούκας από τον Παναθηναϊκό.

Επίσης, έχουν κληθεί οι Τολιόπουλος, Μποχωρίδης (Άρης), Κουζέλογλου (ΑΕΚ), Χαραλαμπόπουλος (Σάσαρι) και Ζούγρης (Περιστέρι bwin). Τέλος, από ομάδες της Ευρωλίγκας έχουν κληθεί οι Γιώργος Παπαγιάννης (Φενέρ) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (Μπασκόνια).

Στις απουσίες τώρα, εκτός έμειναν οι Σλούκας και Καλάθης, οι οποίοι πάντως θέλουν να είναι διαθέσιμοι για το Προολυμπιακό Τουρνουά το ερχόμενο καλοκαίρι, αλλά και ο Ντόρσεϊ.

Να σημειώσουμε, πως σε κάθε παιχνίδι μπορεί να είναι μόνο ένας διαθέσιμος μεταξύ των Γουόκαπ και Μήτρου-Λονγκ καθώς δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση δύο νατουραλιζέ παικτών.

Κώστας Παπανικολάου 31.07.1990 2.04 Ολυμπιακός

Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22.09.1993 2.00 Ολυμπιακός

Γιώργος Παπαγιάννης 03.07.1997 2.20 Φενέρμπαχτσε

Ντίνος Μήτογλου 11.06.1996 2.10 Παναθηναϊκός

Λευτέρης Μποχωρίδης 18.04.1994 1.96 Αρης

Νίκος Ρογκαβόπουλος 27.06.2001 2.01 Μπασκόνια

Κώστας Αντετοκούνμπο 20.11.1997 2.08 Παναθηναϊκός

Δημήτρης Μωραϊτης 03.02.1999 1.94 Παναθηναϊκός

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02.01.1999 2.00 Παναθηναϊκός

Τόμας Γουόκαπ 30.12.1992 1.95 Ολυμπιακός

Γιάννης Κουζέλογλου 01.04.1995 2.08 ΑΕΚ

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 06.01.1997 2.05 Ντινάμο Σάσαρι

Βασίλης Τολιόπουλος 15.06.1996 1.88 Άρης

Λευτέρης Μαντζούκας 08.07.2003 2.07 Παναθηναϊκός

Ναζ Μήτρου Λονγκ 28.07.1993 1.93 Ολυμπιακός

Βαγγέλης Ζούγρης 14.10.2004 2.01 Περιστέρι

How many wins will this squad take against 🇨🇿 and 🇳🇱?

It’s getting close – the #EuroBasket Qualifiers start in 9 days. 🚨

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 13, 2024