Απίστευτες είναι οι εικόνες που έρχονται από την Αττάλεια όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις οδήγησαν σε εκτεταμένες πλημμύρες, που είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο ενός κατοίκου στην περιοχή Kepez.

Η κακοκαιρία, που εντάθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκάλεσε συσσώρευση νερού στους δρόμους, καθιστώντας δύσκολη την κίνηση τόσο των πεζών όσο και των οχημάτων.

Στο κέντρο της πόλης, το νερό συγκεντρώθηκε σε πολλές υπόγειες διαβάσεις. Μάλιστα, οι Αρχές εντόπισαν το άψυχο σώμα ενός ατόμου μέσα σε αυτοκίνητο σε μία πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση.

Antalya, Turkey

— Matthew Todd 🌏🔥 (@MrMatthewTodd) February 13, 2024