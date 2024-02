Πώς να αποφύγετε τις υπερβολικές σπατάλες στις διακοπές

Το να δοκιμάζετε νέα εστιατόρια, να επισκέπτεστε διάσημα αξιοθέατα και να απολαμβάνετε ένα ωραίο δωμάτιο ξενοδοχείου είναι ορισμένα από τα καλύτερα σημεία των διακοπών. Είναι επίσης πράγματα που τείνουν να κοστίζουν χρήματα.

Και αν δεν δώσετε προσοχή, μπορείτε εύκολα να πέσετε στην παγίδα να ξοδέψετε πάρα πολλά κατά τη διάρκεια των διακοπών σας. Είναι το ένα λάθος που κάνουν συχνά πολλοί ταξιδιώτες όταν πηγαίνουν διακοπές.

«Το να έχετε ένα πρόγραμμα, ακόμη και αν είναι χαλαρό, μπορεί να σας βοηθήσει να είστε προσηλωμένοι στο πόσα ξοδεύετε, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι περνάτε το χρόνο σας με τον τρόπο που προσδοκούσατε»

«Η «νοοτροπία των διακοπών» μπορεί να ευθύνεται για τις υπερβολικές δαπάνες στις διακοπές», δήλωσε στη HuffPost η Julie Everett, υψηλόβαθμη οικονομική σύμβουλος στο Financial Finesse. «Ο ενθουσιασμός του να κάνετε κάτι διαφορετικό από τη συνηθισμένη σας καθημερινότητα μπορεί να σας κάνει να ξεχάσετε τις μακροπρόθεσμες συνέπειες του να ξοδεύετε περισσότερα από όσα μπορείτε να αντέξετε οικονομικά».

Αμέτρητοι άνθρωποι δίνουν προτεραιότητα στα ταξίδια ως μέρος του τρόπου ζωής τους, και δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να ξοδεύετε τα χρήματα που έχετε κερδίσει με κόπο για ταξίδια – σε λογικά πλαίσια.

Ειδικοί στα χρηματοοικονομικά μοιράζονται τις συμβουλές τους για την αποφυγή υπερβολικών δαπανών στις διακοπές.

Αντισταθείτε στην πίεση των συνομηλίκων

«Οι κοινωνικές επιρροές, ειδικά όταν ταξιδεύετε με φίλους ή την οικογένεια, μπορούν να συμβάλουν στην υπερκατανάλωση χρημάτων, καθώς τα άτομα μπορεί να αισθάνονται πιεσμένα να συμμετέχουν σε δαπανηρές δραστηριότητες ή γευστικές εμπειρίες», δήλωσε η Kara Stevens, συγγραφέας του βιβλίου «Heal Your Relationship With Money» και ιδρύτρια του The Frugal Feminista.

Πράγματι, μια έρευνα του 2023 από την Credit Karma διαπίστωσε ότι πάνω από το ένα τρίτο των millennials και των Gen Zers έχουν έναν φίλο που τους παροτρύνει να κάνουν υπερβολικές δαπάνες.

«Ακόμα και αν αισθάνεστε σίγουροι για τα οικονομικά σας περιθώρια, μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να πείτε «όχι» στο ακριβό αίτημα ενός φίλου ενώ κάνετε ένα ταξίδι μαζί», δήλωσε η Alev. «Κάντε συζητήσεις για τα χρήματα με τους ταξιδιωτικούς σας συντρόφους τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Γνωρίζοντας τι είναι άνετο να ξοδέψει ο καθένας από εσάς, μπορείτε να αποτρέψετε την αμηχανία ή τη δυσαρέσκεια και να κάνετε τις διακοπές σας πιο διασκεδαστικές!».

«Μια βασική αιτία που οι άνθρωποι ξοδεύουν υπερβολικά στις διακοπές είναι η νοοτροπία του YOLO που μπορεί να εμφανιστεί όταν λείπεις μακριά από την οικογένειά σου και διασκεδάζεις»

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας μπορούν επίσης να ασκήσουν πίεση στους ταξιδιώτες να ξοδέψουν περισσότερα από όσα θα έπρεπε για τα ταξίδια τους.

«Βλέπετε άλλους ανθρώπους στο feed σας να έχουν πολυτελείς εμπειρίες στις διακοπές τους και θέλετε να ακολουθήσετε», δήλωσε η Stephanie Zepeda, θεραπεύτρια που ειδικεύεται στην οικονομική θεραπεία για ζευγάρια, οικογένειες και άτομα.

«Ή δεν καταφέρατε ποτέ να πάτε διακοπές ως παιδί και κατά κάποιο τρόπο αναπληρώνετε αυτές τις χαμένες αναμνήσεις. Δεν μπορώ να σας πω πόσες φορές έχω ακούσει γονείς να λένε ‘Θέλαμε να τους δώσουμε τις εμπειρίες που δεν είχαμε ποτέ».

Συζητήστε τις προτεραιότητες εκ των προτέρων

«Το πρώτο βήμα δεν είναι απλώς η επιλογή ενός ποσού που θέλετε να ξοδέψετε – είναι η συζήτηση για τις «αναμενόμενες εμπειρίες», δήλωσε η Zepeda.

Πριν ξεκινήσετε το ταξίδι, μιλήστε με τους συνταξιδιώτες σας (ή αν ταξιδεύετε μόνοι σας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας) για το τι θέλετε να ζήσετε κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας. Έτσι, αν θέλετε να κάνετε κάτι ακριβό, όπως ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, τότε μπορείτε να διαπραγματευτείτε να κάνετε ένα δείπνο λιγότερο έξω για να καλύψετε το κόστος της δραστηριότητας.

«Ο προϋπολογισμός δεν πρέπει να έχει να κάνει με το να λέτε «όχι», δήλωσε η Zepeda. «Θα πρέπει να σημαίνει να λέμε «ναι» στα πιο σημαντικά πράγματα. Αλλά ο μόνος τρόπος για να προσδιορίσετε ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μιλήσετε ανοιχτά και να κάνετε μια συζήτηση εκ των προτέρων. Διαφορετικά, μπορεί να έχουμε την τάση να λέμε απλά ναι σε όλα, ακόμη και σε πράγματα που μπορεί να μην ήταν καν τόσο σημαντικά για κανέναν στο ταξίδι».

Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα

Και πάλι, ο εκ των προτέρων προγραμματισμός είναι το κλειδί για να αποφύγετε την παγίδα των υπερβολικών δαπανών στις διακοπές. Φτιάξτε ένα πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει να τηρήσετε τον προσυμφωνημένο προϋπολογισμό σας και να πετύχετε τους στόχους των δραστηριοτήτων των διακοπών σας.

«Είναι πιθανό να βρείτε κάποια διασκεδαστικά, χαμηλού κόστους, αξιοθέατα, όπως μουσεία ή πάρκα της πόλης, αν έχετε περιορισμένο προϋπολογισμό ή ίσως να εντάξετε κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες στις διακοπές σας, ώστε να έχετε περισσότερα χρήματα για να ξοδέψετε σε άλλα πράγματα που έχουν υψηλότερη χρέωση».

Φυσικά, ο ελεύθερος χρόνος και ο αυθορμητισμός είναι επίσης σημαντικά μέρη του ταξιδιού, αλλά η τήρηση τουλάχιστον ενός βασικού προγράμματος θα σας βοηθήσει να κρατήσετε τις αυθόρμητες δαπάνες υπό έλεγχο.

Μην ξεχνάτε τα τοπικά ανταλλακτήρια συναλλάγματος

«Ένας ύπουλος τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι πέφτουν σε υπερβολικές δαπάνες είναι να μην έχουν επίγνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας ή των χρεώσεων όταν βρίσκονται σε διεθνείς διακοπές», δήλωσε η Bola Sokunbi, ιδρύτρια της Clever Girl Finance.. «Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αλλάζουν καθημερινά και ανάλογα με τη διαφορά, μπορεί να ξοδέψετε περισσότερα από όσα σκοπεύατε».

Σημείωσε ότι η ανταλλαγή χρημάτων σε μια τοπική τράπεζα ή σε ένα ΑΤΜ είναι συνήθως πιο οικονομική από το να την κάνετε στο αεροδρόμιο. Ενημερωθείτε από την τράπεζα ή την εταιρεία πιστωτικών καρτών σας πριν από το ταξίδι σας για να μάθετε για τις πρόσθετες χρεώσεις που μπορεί να επιβάλλουν.

«Επίσης, για τους ταξιδιώτες των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν κάνετε αγορές με τη χρεωστική ή την κάρτα σας, είναι σημαντικό να χρεώνετε πάντα στο νόμισμα της χώρας στην οποία βρίσκεστε και όχι σε δολάρια ΗΠΑ», πρόσθεσε η Sokunbi. «Ο λόγος είναι ότι η τράπεζα σας θα σας δώσει την καλύτερη συναλλαγματική ισοτιμία σε σύγκριση με τον έμπορο από τον οποίο αγοράζετε».

Παραμερίστε τη νοοτροπία του YOLO

«Μια βασική αιτία που οι άνθρωποι ξοδεύουν υπερβολικά στις διακοπές είναι η νοοτροπία του YOLO που μπορεί να εμφανιστεί όταν λείπεις μακριά από την οικογένειά σου και διασκεδάζεις», δήλωσε η Woroch.

«Οι άνθρωποι που ξοδεύουν μήνες ή ίσως και ένα χρόνο για να σχεδιάσουν ένα ταξίδι θέλουν να το εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα χρεωθούν. Το προσωρινό όφελος του να απολαμβάνεις κάτι πέρα από τον προϋπολογισμό σου σε ένα ταξίδι επισκιάζει τους κινδύνους της υπερκατανάλωσης και της χρεοκοπίας».

Να θυμάστε ότι η καθημερινή σας ζωή και τα οικονομικά σας σας περιμένουν στο τέλος των διακοπών και προσπαθήστε να βρείτε μια υγιή ισορροπία μεταξύ της καλοπέρασης και της εξοικονόμησης.

«Ο ενθουσιασμός και η χαλάρωση που συνδέονται με τις διακοπές μπορεί να οδηγήσουν σε μια νοοτροπία του «περιποιηθείτε τον εαυτό σας», ενθαρρύνοντας την υπερκατανάλωση για εμπειρίες, δραστηριότητες και αναμνηστικά», σημείωσε η Stevens.

