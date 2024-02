Grammys και Γάζα: Είναι η Τέιλορ Σουίφτ ακόμα τόσο «αμόρφωτη» για να καταλάβει τι γίνεται;

«Δεν μπορούσα να κάτσω ενώ οικογένειες σφαγιάζονταν και καίγονταν ζωντανές στα σπίτια τους [από τη Χαμάς]», ισχυρίστηκε ο σωματοφύλακας της Τέιλορ Σουίφτ. Έτσι, έβαλε τα ισραηλινά χακί για να συμμετέχει στο… κάψιμο της Γάζας. Εκείνος είναι πεπεισμένος ότι είναι στη «σωστή πλευρά» της ιστορίας, αλλά τι συμβαίνει με την αφεντικίνα του;

Δέκα ημέρες περίπου αφού το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη έκρινε ότι οι κατηγορίες περί γενοκτονίας εκ μέρους του Ισραήλ είναι βάσιμες, σε μια κατάμεστη αίθουσα στο Λος Άντζελες πλήθος κόσμου ζούσε σε μια δική του πραγματικότητα.

H Εθνική Ακαδημία Τεχνών κι Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ θα έδινε τα Βραβεία Grammy, όπως κάθε χρόνο, στους πιο πετυχημένους καλλιτέχνες στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας -δηλαδή που φέρνουν έσοδα-, σε μια τελετή με έντονα στοιχεία ενδυματολογικής υπερβολής, εντελώς κόντρα τέμπο με όσα συμβαίνουν στον πλανήτη σε πραγματικό χρόνο, κυρίως με τους 27.000 σφαγιασμένους αμάχους στη Γάζα και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους.

Η μοναδική καλλιτέχνιδα που πήρε θέση ήταν η Άνι Λένοξ, η οποία είναι μάλιστα παντρεμένη με τον Ισραηλινό παραγωγό ταινιών Uri Fruchtmann, με τον οποίο έχει δύο κόρες, τις οποίες περιέγραψε ως «μισές Ισραηλινές».

Annie Lennox calls for a ceasefire at the #GRAMMYs:

“Artists for ceasefire. Peace in the world.”

pic.twitter.com/0dhWf2pL2E

— Pop Base (@PopBase) February 5, 2024