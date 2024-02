Στην πόρτα της εξόδου από την Σαλερνιτάνα ο Φίλιπο Ιντζάγκι

Όπως όλα δείχνουν ο Κώστας Μανωλάς δεν θα προλάβει να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Φίλιπο Ιντζάγκι στην Σαλερνιτάνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγκυρα ιταλικά δημοσιεύματα, η ομάδα του Σαλέρνο, στην οποία αγωνίζεται εδώ και λίγες εβδομάδες ο Τριαντάφυλλος Πασαλίδης πήρε την οριστική απόφαση να απολύσει τον 50χρονο Ιταλό τεχνικό από την τεχνική ηγεσία, καθώς επικρατεί μεγάλη απογοήτευση στην διοίκηση της «γκρανάτα» σε σχέση με τα τελευταία αποτελέσματα, που έχουν καταστήσει τον σύλλογο ουραγό της Serie A.

Έχοντας φτάσει στον πάγκο της Σαλερνιτάνα τον περασμένο Οκτώβριο ως αντικαταστάτης του Πάουλο Σόουζα, ο άλλωτε θρύλος της Μίλαν, ήταν προπονητής της ομάδας για 16 αγώνες, έχοντας απολογισμό 2 ήττες, 4 ισοπαλίες και 10 ήττες. Η τελευταία από αυτές ήταν καθοριστική για το μέλλον του Ιντζάγκι, αφού η Σαλερνιτάνα έμεινε στο -5 από την προτελευταία Κάλιαρι.

#Salernitana’s President Danilo Iervolino is not satisfied with Pippo #Inzaghi’s performances in charge the club. The coach could be sacked. Davide #Ballardini and Leonardo #Semplici are in the list as possible replacement. #transfers

