«Το διάβασμα είναι τόσο σέξι»: Η γενιά Z στρέφεται στα φυσικά βιβλία και τις βιβλιοθήκες

Έχουν μισήσει προ πολλού τα skinny jeans και συνεχίζουν να κοροϊδεύουν τους millennials επειδή έχουν πλαϊνές χωρίστρες στα μαλλιά τους. Πιστεύουν ότι η χρήση του emoji με δάκρυα που κλαίει για να εκφράσει το γέλιο είναι ντροπιαστική. Αλλά τώρα έρχεται μια αναπάντεχη ανατροπή της πλοκής της κοσμοθεωρίας της γενιάς Z. Μια συνήθεια που οι γεννημένοι μεταξύ 1997 και 2012 θέλουν να υποστηρίξουν είναι το διάβασμα – και είναι τα φυσικά βιβλία και όχι τα ψηφιακά που ξεφυλλίζουν.

Αυτή την εβδομάδα το 22χρονο μοντέλο Kaia Gerber ξεκίνησε τη δική της λέσχη βιβλίου, Library Science. Η Gerber, η οποία αυτό το μήνα εμφανίζεται στο εξώφυλλο της βρετανικής Vogue μαζί με τη μαμά της, το θρυλικό supermodel, Cindy Crawford, το περιγράφει ως «μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή βιβλίων, την παρουσίαση νέων συγγραφέων, τη φιλοξενία συζητήσεων με καλλιτέχνες που θαυμάζουμε – και τη συνέχιση της δημιουργίας μιας κοινότητας ανθρώπων που είναι τόσο ενθουσιασμένοι με τη λογοτεχνία όσο εγώ».

«Τα βιβλία ήταν πάντα η μεγάλη αγάπη της ζωής μου» πρόσθεσε. «Το διάβασμα είναι τόσο σέξι».

Η Gerber δεν είναι η μόνη

Πέρυσι στο Ηνωμένο Βασίλειο πωλήθηκαν 669 εκατομμύρια φυσικά βιβλία, το υψηλότερο συνολικό επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ. Η έρευνα της Nielsen BookData υπογραμμίζει ότι είναι τα έντυπα βιβλία που προτιμά η γενιά Z, αντιπροσωπεύοντας το 80% των αγορών από τον Νοέμβριο του 2021 έως το 2022. Οι βιβλιοθήκες αναφέρουν επίσης αύξηση των χρηστών της γενιάς Ζ που προτιμούν την ησυχία τους από τις θορυβώδεις καφετέριες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι προσωπικές επισκέψεις έχουν αυξηθεί κατά 71%.

Ενώ τα charts του BookTok – ένα υποτμήμα του TikTok όπου οι φανατικοί αναγνώστες δημοσιεύουν συστάσεις – καταλαμβάνουν τακτικά την κορυφή με τίτλους φαντασίας και ρομαντικών βιβλίων από συγγραφείς όπως η Colleen Hoover -Η Gen Z διαβάζει ένα ευρύ φάσμα ειδών.

«Η σφαίρα του βιβλίου της γενιάς Z είναι απίστευτα ευρεία», λέει η Hali Brown, η 28χρονη συνιδρύτρια του Books on the Bedside, ενός δημοφιλούς λογαριασμού στο TikTok που είναι αφιερωμένος στις αναγνωστικές συνήθειες της γενιάς Z. «Υπάρχει μεγάλη εκτίμηση για τη λογοτεχνική μυθοπλασία, τα απομνημονεύματα, τη μεταφρασμένη μυθοπλασία και τους κλασικούς κυρίως», λέει η Brown.

Η λογοτεχνική υποκουλτούρα

Ο πρώτος λογοτεχνικός καλεσμένος της Gerber ήταν ο Ιρανοαμερικανός συγγραφέας Kaveh Akbar, ο οποίος μίλησε με το μοντέλο σε μια βιντεοκλήση για να συζητήσει το ντεμπούτο μυθιστόρημά του, «Martyr!».

Στον ιστότοπο Library Science, μια επιμελημένη συλλογή συνιστώμενων αναγνώσεων περιλαμβάνει την Τζόαν Ντίντιον και τον Τζία Τολεντίνο.

«Υπάρχει μια μικρή υποκουλτούρα στον κόσμο των βιβλίων της γενιάς Z, η οποία είναι τα «βιβλία για καυτά κορίτσια» ή τα «βιβλία για λυπημένα κορίτσια»», εξηγεί η Brown. «Αυτά κλίνουν σε μεγάλο βαθμό προς τη λογοτεχνία και τα απομνημονεύματα και ασχολούνται με κάποιο τρόπο με κοριτσίστικα θέματα ή τη γυναικεία φύση».

Το 28χρονο μοντέλο Κένταλ Τζένερ έγινε το ανεπίσημο πρόσωπο αυτού του νέου «Lit Girls’ Club» όταν φωτογραφήθηκε σε ένα γιοτ το 2019 στα ανοικτά της Κυανής Ακτής να διαβάζει Tonight I’m Someone Else, μια συλλογή δοκιμίων της Τσέλσι Χόντσον που προβληματίζεται για την αντικειμενοποίηση και την εμπορευματοποίηση του σώματος. Το αντίτυπο της Τζένερ ήταν καλυμμένο με πράσινες σημειώσεις Post-it.

Υπερκορεσμός των σόσιαλ μίντια

Έχει επίσης φωτογραφηθεί δίπλα σε μια πισίνα στη νότια Γαλλία να διαβάζει το βιβλίο της Darcie Wilder «Δείξε μου κυριολεκτικά έναν υγιή άνθρωπο», το οποίο εξερευνά τη θλίψη και το άγχος, μαζί με τη συλλογή διηγημάτων της Miranda July «No One Belongs Here More Than You». Τόσο τα βιβλία της Hodson όσο και της Wilder εξαντλήθηκαν στο Amazon μέσα σε 24 ώρες από τη δημοσίευση των φωτογραφιών.

«Συνολικά βλέπουμε μια κίνηση προς την απόδραση μέσω της αύξησης της κερδοσκοπικής λογοτεχνίας, του ρομαντισμού και της φαντασίας, αλλά νομίζω ότι θα ήταν λάθος να ομογενοποιήσουμε τη γενιά Ζ και να πούμε ότι διαβάζει πιο ελαφριά βιβλία», λέει η συγγραφέας και λογοτεχνική ατζέντης Abigail Bergstrom. «Με τον υπερκορεσμό και τον θόρυβο του ψηφιακού τοπίου της Άγριας Δύσης, απαιτούν επίσης υψηλότερα πρότυπα, ειδικά όταν πρόκειται για το κύρος και την εξειδίκευση ενός συγγραφέα σε ένα συγκεκριμένο θέμα».

«Συνολικά βλέπουμε μια κίνηση προς την απόδραση μέσω της αύξησης της κερδοσκοπικής λογοτεχνίας, του ρομαντισμού και της φαντασίας, αλλά νομίζω ότι θα ήταν λάθος να ομογενοποιήσουμε τη γενιά Ζ και να πούμε ότι διαβάζει πιο ελαφριά βιβλία»

Τρυφερή λογοτεχνία για όλους

Το είδος του «λυπημένου κοριτσιού» δεν περιορίζεται μόνο στις αγχωμένες γυναίκες. Ο τραγουδιστής Harry Styles έχει φωτογραφηθεί να κουβαλάει μαζί του τη συγγραφέα Joan Didion, ενώ οι αναγνωστικές συνήθειες των ηθοποιών Timothée Chalamet (28) και Jacob Elordi (26) τους έχουν χαρίσει το παρατσούκλι «Αδελφοί Μπροντέ».

Ο Chalamet έχει αναφέρει το «Έγκλημα και τιμωρία» του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι ως ένα από τα αγαπημένα του βιβλία, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο ο πρωταγωνιστής του Saltburn, Jacob Elordi, είχε φωτογραφηθεί να κουβαλάει ένα αντίτυπο του Prima Facie, ενός μυθιστορήματος που βασίζεται στο θεατρικό έργο της Suzie Miller και διερευνά τη σεξουαλική επίθεση και το νομικό σύστημα.

Μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών της Jenner και του Elordi υπήρξε μια ροή διαδικτυακού λόγου που ανέφερε ότι έχουμε εισέλθει στην εποχή της επιτελεστικής ανάγνωσης. Αλλού, λογαριασμοί meme σατιρίζουν τακτικά τους αναγνώστες των τίτλων του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου Fitzcarraldo Editions, οι οποίοι έχουν γίνει γνωστοί για τα πανομοιότυπα μπλε εξώφυλλα του Yves Klein.

Η Brown λέει ότι δεν της αρέσει αυτό το είδος του λόγου. «Νομίζω ότι αν και οι δύο επιθυμούν να εξερευνήσουν τον κόσμο της ανάγνωσης, δεν θα πρέπει να κλείνουν με αυτόν τον τρόπο επειδή είναι όμορφοι ή έχουν μεγάλη παρουσία στο διαδίκτυο. Οι λέσχες βιβλίου υπονοούν ότι πρόκειται για τίτλους που θα ήθελαν να εξερευνήσουν με μια κοινότητα ομοϊδεατών- αυτό δεν είναι ποτέ κακό. Αν αυτό κάνει περισσότερους ανθρώπους να διαβάζουν, τότε αυτό είναι υπέροχο».

