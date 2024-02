Ο «πυρετώδης» αγώνας των Millennials να μείνουν για πάντα στο προσκήνιο

Ίσως το έχετε ακούσει, σαν να ακούγονται εκατομμύρια παράπονα ενωμένα: γκρίνια για πόνο στις αρθρώσεις από τη προπόνηση υψηλής έντασης, για πάρτι που γίνονται σε μακρινές γειτονιές τα βράδια του Σαββατοκύριακου, παράπονα για την επανεμφάνιση του στυλ Y2K, την εμφάνιση της τριχόπτωσης, τη δραστικότητα της σύγχρονης μαριχουάνας.

Αν και είναι αληθές το γεγονός ότι η γενιά που γεννήθηκε από το 1981 έως το 1996 μεγαλώνει, είναι προφανές ότι στην πραγματικότητα δεν είναι «ηλικιωμένοι» , παρά μόνο στη φαντασία της δικής τους πυρετώδους σκέψης

Οι Millennials έχουν πλέον ωριμάσει. Έφτασαν στη μέση ηλικία και όπως είναι φυσικό έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν σημάδια γήρανσης – ακόμη και γήρανσης μέσα στο διαδίκτυο και σε κάτι που ονομάζεται «χιλιετία». Τώρα πρέπει να εργαστούν πιο σκληρά από ποτέ για να παραμένουν πολιτισμικά «επίκαιροι», καθώς η Gen Z και η Gen Alpha «αρπάζουν» την προσοχή των τμημάτων μάρκετινγκ και των μέσων ενημέρωσης.

Η χορωδία των μοιρολογιών

Ένας 36χρονος βρίσκεται ακριβώς στη μέση της γενεαλογικής συνομοταξίας, ανήκοντας για τα καλά στο στάδιο της «πρώιμης ενηλικίωσης» σύμφωνα με τον ψυχολόγο Erik Erikson για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη.

«Το TikTok έχει ενισχύσει αυτές τις διαφορές των γενεών, όπου κάθε μικρό πράγμα μοιάζει να βρίσκεται στο μικροσκόπιο»

Ακόμη και αν δεχτούμε ότι υπάρχουν πράγματι στοιχεία που κάνουν τους millennials να αισθάνονται ότι «τρίζουν» – τα συμβατικά ορόσημα της ενήλικης ζωής που εκπληρώθηκαν ή δεν εκπληρώθηκαν, η 20ή επέτειος του «Mean Girls» και η παγκόσμια καταναλωτική μανία για τα παγούρια νερού Stanley – αποδεικνύει ότι υπάρχει κάτι περίεργο στο να δίνουμε τόση μεγάλη προσοχή στη δήθεν παρωχημένη γενιά.

Είναι τόσο δυνατή η χορωδία των μοιρολογιών που υπάρχει η αίσθηση ότι διαμαρτύρονται υπερβολικά. Θα μπορούσε να είναι ένα τέχνασμα; Μην ξεχνάτε ότι οι millennials είναι η πρώτη γενιά που έμαθε να εκμεταλλεύεται τη ζωή της για περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και η «γήρανση» μπορεί να είναι μια κατηγορία που είναι πολύ ισχυρή για να την αφήσουμε στο ράφι.

«Η εποχή της κυριαρχίας των νέων έχει τελειώσει»

Μια φορά κι έναν καιρό, αν έδινες σημασία στην ηλικία σου, το έκανες για να ενημερώσεις τους πάντες για το πόσο σπουδαία τα πας. Οι baby boomers, για παράδειγμα, δεν προσέγγιζαν τη μέση ηλικία τόσο νευρωτικά.

Όταν οι boomers άρχισαν να φτάνουν στη μέση ηλικία τη δεκαετία του 1980, η Cheryl Russell, τότε συντάκτρια του αμερικανικού περιοδικού Demographics, δήλωσε: «Η εποχή της κυριαρχίας των νέων έχει τελειώσει». Οι boomers θα εξακολουθούσαν να ασκούν πολιτιστική εξουσία- απλώς θα εγκατέλειπαν τα παιδαριώδη στο παρελθόν.

Και για πολλούς boomers, η γήρανση δεν ήταν καν γήρανση. «Το να είσαι 40 σήμερα είναι ό,τι ήταν τα 30, και τα 50 είναι τα νέα 40», δήλωσε η Diane von Furstenberg, boomer, στους New York Times το 2005. Στο μεταξύ, για τους millennials, όπως έγραψε κάποτε η τηλεοπτική συγγραφέας Jen Statsky, «όταν είσαι 34 ετών είσαι στην πραγματικότητα 27 ετών, αλλά τη στιγμή που κλείνεις τα 35 είσαι 50 ετών».

Πως απαντούν στο τηλέφωνο οι millennials, σε σχέση με τους Gen Z-ers;

Σύμφωνα με την Anne Helen Petersen, συγγραφέα του βιβλίου «Can’t Even: How Millennials Became the Burnout Generation», οι millennials έχουν εκπαιδευτεί σε ένα διαδίκτυο όπου κάθε λεπτομέρεια της ζωής τους γίνεται viral chum.

«Οι άνθρωποι θα μοιραστούν πράγματα ή θα κάνουν κλικ σε διάφορα, επειδή έτσι θα νιώσουν ότι τους προσέχουν», δήλωσε η κ. Petersen. Επισήμανε ότι οι ηλικιωμένοι millennials διαμαρτύρονται εδώ και αρκετό καιρό ότι δεν έχουν «επαφή» αλλά καθώς όλο και περισσότεροι από τη γενιά πλησιάζουν τα 40, υπάρχει περισσότερο περιεχόμενο σχετικά με τη γήρανση.

Η Gen Z έχει παρόμοια κίνητρα για να δημιουργήσει περιεχόμενο βασισμένο στη δική της ζωή και, είτε το πιστεύετε είτε όχι, έχει ήδη αρχίσει να ανησυχεί για τη δική της γήρανση.

Η αντίθεση ανάμεσα σε δύο γενιές που είναι γέννημα θρέμμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί, για πρώτη φορά, τροφή για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – γεγονός που δεν διαφεύγει από κανέναν που έχει χρησιμοποιήσει προσφάτως το TikTok. Θελήσατε ποτέ να μάθετε πως απαντούν στο τηλέφωνο οι millennials, σε σχέση με τους Gen Z-ers; Πως χορεύουν; Πως εφαρμόζουν το μακιγιάζ;

«Το TikTok έχει ενισχύσει αυτές τις διαφορές των γενεών, όπου κάθε μικρό πράγμα μοιάζει να βρίσκεται στο μικροσκόπιο», δήλωσε η Casey Lewis, συγγραφέας του δημοφιλούς ενημερωτικού δελτίου After School, το οποίο αναλύει τις καταναλωτικές τάσεις της νεολαίας. «Από τα emojis που χρησιμοποιούμε μέχρι τον τρόπο που λέμε ορισμένες λέξεις».

«Είναι απελευθερωτικό»

Είναι οξύμωρο το γεγονός ότι πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, οι millennials είχαν χαρακτηριστεί ως η γενιά που θα άλλαζε τα πολιτιστικά ήθη και θα έκανε όλους τους άλλους να νιώθουν γέροι: «Μια νέα γενιά Αμερικανών εργαζομένων πρόκειται να επιτεθεί σε ό,τι θεωρείτε ιερό: από το να δίνετε εντολές, μέχρι το κολλαριστό λευκό πουκάμισο και τη γραβάτα σας», προειδοποιούσε ένα επεισόδιο της εκπομπής «60 Minutes» από το 2007.

Έχοντας αναδιαμορφώσει τόσες πολλές πτυχές της αμερικανικής ζωής σύμφωνα με τη νεανική τους εικόνα, οι millennials έχουν πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι ορίζονται από την ηλικία τους.

Ίσως όλη αυτή η γκρίνια να είναι μια αμυντική τακτική – ένα κόλπο για να κατοχυρώσουν την «ασημαντότητα» τους προτού οι νεότεροι μπορέσουν να τους κατηγορήσουν γι’ αυτήν. Ένα νωπό επιχείρημα, το οποίο προβάλλεται κυρίως από τους millennials στο TikTok και το X, είναι ότι η Gen Z γερνάει ταχύτερα και χειρότερα από τους millennials. Με άλλα λόγια, μπορεί εμείς να είμαστε «γέροι», αλλά εσείς θα έρθετε σύντομα στη «θέση μας» και θα το διαχειριστείτε ακόμα χειρότερα.

«Δεν προσπαθώ καν να κρατήσω τον εαυτό μου «ζωντανό», και αυτό είναι πολύ απελευθερωτικό», δήλωσε η κ. Lewis, η οποία πρόσθεσε ότι πρόσφατα συνάντησε μια γειτόνισσα της Gen Z στο διάδρομο της πολυκατοικίας της, γεγονός που την οδήγησε σε μια επιφοίτηση.

«Την είδα να φοράει σορτσάκι μπάσκετ και ένα μεγάλο κουμπί με ένα μικρό cami και καουμπόικες μπότες», είπε η κ. Lewis. «Κοίταξα τον εαυτό μου και σκέφτηκα: «Δεν χρειάζεται να ασχολούμαι πια με αυτό». Φορούσα τζιν και ένα πουλόβερ. Είναι απελευθερωτικό, με την καλή έννοια».

Φυσικά, η ικανότητα των millennials να προκαλούν έναν κύκλο συζητήσεων γύρω από την ηλικία τους σημαίνει ότι συνεχίζουν ακόμη να καθορίζουν τις συζητήσεις. Για τους millennials που επέκριναν για δεκαετίες τους boomer γονείς τους επειδή δεν αποχωρούσαν από τη σκηνή, η πράξη «κοίτα πόσο μεγάλοι είμαστε» μπορεί να εξυπηρετεί έναν άλλο σκοπό: την παράταση του δικού τους χρόνου στο προσκήνιο και της δικής τους ανάγκη να είναι πρωταγωνιστές της ιστορίας.

Πηγή: NY Times