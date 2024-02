Απίστευτο σχόλιο: «Οι Μπακς πέταξαν λευκή πετσέτα, βάζουν τον Θανάση στο παρκέ» (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο Ουισκόνσιν, συνεχίζοντας να μην πείθουν με τις εμφανίσεις από τότε που ανέλαβε ο Ντοκ Ρίβερς.

Οι «λύκοι» είχαν πάρει μια καλή διαφορά στα μέσα της τελευταίας περιόδου και έτσι τα «ελάφια» αποφάσισαν να δώσουν χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες, μεταξύ και των οποίων στον Θανάση Αντετοκούνμπο που ετοιμαζόταν να περάσει ως αλλαγή.

Την ώρα που περίμενε ένας από τους σχολιαστές της αναμέτρησης στην τηλεόραση προχώρησε σε ένα άκομψο σχόλιο, τονίζοντας πως οι Μπακς «πέταξαν λευκή πετσέτα» από την στιγμή που ο Έλληνας φόργουορντ θα περνούσε στο παρκέ.

“The white flag is being waved.”

“Why do you say that, Jim Pete?”

“Because Thanasis is getting ready to come into the game.” 👀😅pic.twitter.com/mAGSHM13Cl

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 9, 2024