Αϊτή: Πέντε νεκροί κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων με αίτημα την παραίτηση του πρωθυπουργού

Συγκρούσεις ξέσπασαν στην Αϊτή την Τετάρτη στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων με αίτημα την παραίτηση του πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια των οποίων έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, εργαζόμενοι σε υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος.

Ογκώδεις διαδηλώσεις πραγματοποιούνται εδώ και μέρες με κεντρικό αίτημα την αποχώρηση από την εξουσία του πρωθυπουργού Αριέλ Ανρί, ο οποίος θεωρητικά όφειλε χθες να παραδώσει την εξουσία δυνάμει πολιτικής συμφωνίας που είχε υπογραφτεί το 2022.

Οι ταραχές ξέσπασαν κοντά στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς. Πέντε οπλισμένα μέλη δύναμης προστασίας των δασών, που πρόσφατα στασίασε εναντίον της κυβέρνησης, άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικών, που ανταπέδωσαν, κατά την εκδοχή που έδωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία.

Τρία μέλη της δύναμης συνελήφθησαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν από την αρχή της εβδομάδας στην Πορτ-ο-Πρενς και σε άλλες περιοχές της χώρας, αξιώνοντας την αποχώρηση του επικεφαλής της κυβέρνησης.

«Είναι η κρίσιμη ημέρα, η ημέρα που ο Αριέλ Ανρί έπρεπε να εγκαταλείψει την εξουσία», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο οδηγός μοτοταξί στο Πορτ-ο-Πρενς.

«Ελπίζω να δείξει λογική. Σε αντίθετη περίπτωση θα ακουστεί η φωνή του λαού», είπε διαδηλωτής.

Στο έλεος των συμμοριών

Δυνάμει συμφωνίας που κλείστηκε τον Δεκέμβριο του 2022, μερικούς μήνες μετά τη δολοφονία του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ, ο πρωθυπουργός όφειλε να οργανώσει εκλογές και να παραδώσει την εξουσία την 7η Φεβρουαρίου 2024.

Στην Αϊτή έχουν να διεξαχθούν εκλογές από το 2016. Η προεδρία της φτωχότερης χώρας της Καραϊβικής παραμένει κενή, με τις συμμορίες να αλωνίζουν.

Ο πρωθυπουργός Ανρί, στην εξουσία από το 2021, δεν έφερε «καμιά λύση στα προβλήματά μας», είπε άλλος διαδηλωτής.

The Western hemisphere’s poorest nation, #Haiti has been in turmoil for years, with armed gangs taking over parts of the country and unleashing brutal violence, leaving the economy and public health system in tatters.#HaitiForPeacehttps://t.co/p2xw4Fn2I8

— Erastus Muriki 🇰🇪 (@EMurikie) February 8, 2024