Ιράν: Οργή για Αμερικανίδα πορνοστάρ μετά από ταξίδι στην Τεχεράνη

Την οργή τόσο των Αμερικανών όσο και των Ιρανών στα κοινωνικά δίκτυα προκάλεσε η Αμερικανίδα πορνοστάρ, Γουίτνι Ράιτ καθώς επισκέφθηκε την Τεχεράνη και την άλλοτε πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράν.

Την επίσκεψη της Ράιτ στο Ιράν, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Μπρίτνι Ρέιν Γουίτινγκτον, γνωστοποίησε η ίδια η πορνοστάρ με αναρτήσεις στο Instagram.

Η Γουίτνι Ράιτ ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες που δείχνουν την ίδια να επισκέπτεται διάφορες τοποθεσίες στην πρωτεύουσα Τεχεράνη μεταξύ των οποίων και την άλλοτε πρεσβεία των ΗΠΑ.

Ανέβασε αρκετές φωτογραφίες από την επίσκεψή της, μεταξύ των οποίων και μία που έγινε viral και την έδειχνε με χιτζάμπ και μη αποκαλυπτικά ρούχα που απαιτούνται στο Ιράν, να στέκεται δίπλα σε μια κατεβασμένη αμερικανική σημαία στο χώρο της πρώην πρεσβείας της χώρας.

Οι φωτογραφίες ήταν αρκετές για να κάνουν αρκετούς χρήστες στο στο X και στο Instagram να κατηγορήσουν την 32χρονη πρωταγωνίστρια αισθησιακών ταινιών ότι προωθεί την ιρανική κυβέρνηση, την οποία η Διεθνής Αμνηστία έχει κατηγορήσει για παραβίαση των ανθρωπινών δικαιωμάτων και ότι χρησιμοποιεί «σκληρές και απάνθρωπες τιμωρίες».

Η Ράιτ έγραψε στον λογαριασμό της στο Instagram ότι ανυπομονούσε να επισκεφθεί την πρεσβεία μαζί με άλλα μουσεία στην Τεχεράνη και άφησε να εννοηθεί ότι οι αντιδράσεις και η αρνητική προσοχή που έχει λάβει στο διαδίκτυο είναι ακραίες.

«Μοιράζομαι εκθέματα από ένα μουσείο που δεν έχω δει ποτέ», έγραψε η Ράιτ στο Instagram. Η ίδια έκλεισε τα σχόλια, γράφοντας: «Τα σχόλια είναι κλειστά επειδή η δημοσίευση φωτογραφιών από το ταξίδι μου στο Ιράν δεν σημαίνει έγκριση της κυβέρνησης».

Κάποιες φωτογραφίες της διαγράφηκαν μετά από εκτεταμένες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες των Ιρανών, καθώς το επάγγελμά της θεωρείται «άσεμνο» από τις ιρανικές αρχές, γεγονός που την έθετε σε κίνδυνο ποινικών κατηγοριών που επισύρουν ακόμα και τη θανατική ποινή.

Ορισμένα σχόλια από τη Δύση κατηγόρησαν την πορνοστάρ για «αντισημιτικές» απόψεις, καθώς έχει ταχθεί υπέρ των Παλαιστινίων στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και υπέθεσαν ότι η επίσκεψή της στο Ιράν μπορεί να είναι μια στρατηγική κίνηση για να κερδίσει οικονομική υποστήριξη.

Η Αμερικανίδα ακτιβίστρια Μασίχ Αλινετζάντ, η οποία αντιμετώπισε απόπειρες δολοφονίας από το Ιράν, καταδίκασε τη Ράιτ για το ταξίδι της και για τα φερόμενα σχόλια όπου η πορνοστάρ φέρεται να έγραψε πως «αν σέβεστε το νόμο, θα είστε ασφαλείς στο Ιράν».

«Η Αμερικανίδα πορνοστάρ Γουίτνι Ράιτ βρίσκεται στο Ιράν, τη χώρα που γεννήθηκα, όπου οι γυναίκες σκοτώνονται επειδή απλώς δείχνουν τα μαλλιά τους και όταν είναι ο εαυτός τους. Η Γουίτνι έχει δημοσιεύσει αρκετές φωτογραφίες εντελώς καλυμμένη στο Instagram», έγραψε αρχικά σε ανάρτησή της στο Χ.

