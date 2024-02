Χειροπέδες σε πασίγνωστη πορνοστάρ – Τι συνέβη;

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες γνωστή πορνοστάρ Lisa Ann, η οποία συνελήφθη κατά τη διάρκεια stand up comedy παράστασης στις ΗΠΑ.

Η 51χρονη πλέον, πρώην πρωταγωνίστρια ταινιών ερωτικού περιεχομένου είχε πάει στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, προκειμένου να παρακολουθήσει παράσταση του κωμικού Matt Rife.

Όπως ισχυρίζεται η ίδια όμως, κάποιος από το κοινό κατήγγειλε πως χρησιμοποιούσε το κινητό της κατά την διάρκεια της παράστασης, με αποτέλεσμα να φτάσει η αστυνομία στο σημείο και να την συλλάβει.

Η ίδια ανέφερε πως «δεν έκανα τίποτα κακό. Δεν ακούμπησα το τηλέφωνό μου. Ήθελα να δω τον Matt Rife που είναι φίλος μου» ενώ λίγο αργότερα επανήλθε με νέο ποστάρισμα.

«Με έβγαλαν έξω από το σόου του Matt Rife με χειροπέδες, λέγοντάς μου οτι έγινε επειδή χρησιμοποίησα το τηλέφωνό μου. Δεν έκανα κάτι τέτοιο. Απολάμβανα το σόου. 45 λεπτά με χειροπέδες, με έβαλαν σε ένα ασθενοφόρο και τελικά με άφησαν ελεύθερη. Εν τω μεταξύ έχασα ένα σόου που το περίμενα τόσο πολύ» ανέφερε σε αυτό.

When @NYPDnews tells you / your purse is not yours, you have no rights, if you think different you get 51/50 in the hospital. pic.twitter.com/nGtybwZztH

— Lisa Ann (@thereallisaann) February 5, 2024