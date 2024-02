Η Arianne Zucker μήνυσε την εταιρεία παραγωγής της θρυλικής σειράς «Days of Our Lives»

Η ηθοποιός Arianne Zucker, πρωταγωνίστρια της θρυλικής σειράς «Days of Our Lives», μήνυσε την εταιρεία παραγωγής Corday Procuction Inc., τον εκτελεστικό παραγωγό Ken Corday και τον πρώην εκτελεστικό παραγωγό Albert Alarr υποστηρίζοντας πως ο Albert Alarr παρενόχλησε σεξουαλικά την ίδια και άλλες γυναίκες της δημοφιλούς σειράς.

Η Arianne Zucker σημειώνει πως υποβλήθηκε σε μη συναινετικά σεξουαλικά αγγίγματα και σεξουαλικά παρενοχλητικά σχόλια κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του Albert Alarr. Υποστήριξε ακόμη πως ο Albert Alarr την τραβούσε συχνά κοντά στο στήθος του και έβγαζε σεξουαλικούς ήχους όταν το έκανε.

Σε άλλο σημείο η Arianne Zucker αναφέρει ότι ο Albert Alarr έκανε σεξουαλικά υπονοούμενα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, όπως ότι έλεγε στους συναδέλφους της που γύριζαν σκηνές σεξ μαζί της πως θα ήθελε να αλλάξει θέση μαζί τους. Έκανε κατανοητό πως ο Albert Alarr απολάμβανε τις επιθετικές σκηνές σεξ.

Γνώριζαν τη συμπεριφορά του

Επιπλέον, η Arianne Zucker αναφέρει πως η συμπεριφορά του ήταν γνωστή σε άλλους παραγωγούς, υποστηρίζοντας πως πολλές γυναίκες πήγαν στην Corday Production Inc. όλα αυτά τα χρόνια, με την εταιρεία να μην κάνει τίποτα.

Η Arianne Zucker αναφέρει πως τελικά επικοινώνησε με τη συμπαραγωγό της σειράς Sony και συναντήθηκε με το HR τμήμα. Συναντήθηκε με εκπροσώπους του τμήματος πολλές φορές από τον Μάρτιο του 2023 έως και τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου.

Είχε τη δυνατότητα να συνεχίσει να εργάζεται στη δημοφιλή σειρά, κάτι που την έκανε να αισθάνεται παραβιασμένη και εκφοβισμένη. Ο Albert Alarr απολύθηκε αργότερα τον Αύγουστο. Μια κίνηση που ισχυρίζεται πως έγινε για να σώσει το πρόσωπο όταν δημοσιοποιήθηκαν οι κατηγορίες εναντίον του.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, η Arianne ανέφερε πως το συμβόλαιό της έληγε και προσπάθησε να διαπραγματευτεί με την Corday Productions που της έκανε μια πρόταση και δεν διαπραγματεύονταν με καλή πίστη.

Το παλιό της συμβόλαιο είχε λήξει τον προηγούμενο μήνα, κάτι που ισοδυναμούσε ουσιαστικά με την απόλυσή της. Έτσι κατέθεσε μήνυση για παρενόχληση, διάκριση, αντίποινα, αμελή πρόληψη και επίβλεψη και παράνομη καταγγελία μεταξύ άλλων αξιώσεων, ζητώντας απροσδιόριστη αποζημίωση.