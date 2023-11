Μηνύσεις για σεξουαλική παρενόχληση στον Cuba Gooding Jr

Μετά την παραδοχή της ενοχής του στο ποινικό δικαστήριο, ο διάσημος ηθοποιός Cuba Gooding Jr αντιμετωπίζει και πάλι δύο ενάγοντες που ισχυρίζονται ότι παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά από τον ηθοποιό.

Ο Cuba Gooding Jr μηνύθηκε την Τετάρτη από δύο γυναίκες των οποίων οι υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης εναντίον του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού αποτέλεσαν τη βάση για την ποινική δίωξη που κατέληξε με την παραδοχή της ενοχής του αλλά χωρίς να εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Σε καταγγελία που κατατέθηκε σε πολιτειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν, η Jasmine Abbay δήλωσε ότι ο σταρ του Jerry Maguire τη φίλησε με τη βία χωρίς τη συγκατάθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ εργαζόταν ως σερβιτόρα στο νυχτερινό κέντρο Lavo στο κέντρο του Μανχάταν.

Η άλλη ενάγουσα, η Kelsey Harbert, κατηγόρησε τον Cuba Gooding Jr ότι της έπιασε το στήθος τον Ιούνιο του 2019 στο μπαρ Magic Hour rooftop, επίσης στο κέντρο της πόλης.

Οι δικηγόροι που έχουν εκπροσωπήσει τον Cuba Gooding Jr σε αστικές και ποινικές δίκες σχετικά με τη φερόμενη σεξουαλική του συμπεριφορά δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

