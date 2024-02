Ολλανδία: Διαδηλώσεις αγροτών με φωτιές και αποκλεισμούς δρόμων

Εκατοντάδες αγρότες συμμετείχαν σε διαδηλώσεις χθες Δευτέρα το βράδυ στην Ολλανδία, προχωρώντας σε αποκλεισμούς δρόμων κι ανάβοντας φωτιές, σύμφωνα με την αστυνομία και ολλανδικά ΜΜΕ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Christian Levaux).

🚨 🇳🇱🚜🚧 🪧 ⚠️: The farmers uprising continues tonight in the Netherlands, where farmers blocked the A12 highway in Veenendaal. #FarmersProtest2024#Netherland pic.twitter.com/opYtTJS3S6

