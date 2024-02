All Star Game: Προπονητής στην ομάδα της Ανατολής ο Ντοκ Ρίβερς (pic)

Μπορεί να έχει μόνο λίγες μέρες στον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς, μπορεί να πέτυχε απόψε την πρώτη του νίκη με τα «ελάφια» στην επικράτηση επί των Ντάλας Μάβερικς με σκορ 129-117, όμως ο Ντοκ Ρίβερς θα βρεθεί στο All Star Game.

Ο πολύπειρος προπονητής πάντως δεν φαίνεται και πολύ ενθουσιασμένος, αφού υποστηρίζει πως κανονικά στη θέση του θα έπρεπε να είναι ο προκάτοχός του, Άντριαν Γκρίφιν, ενώ ανέφερε πως ίσως πάει… διακοπές εκείνο το διάστημα.

«Είναι γελοίο. Θα πρέπει να πάει ο Άντριαν Γκρίφιν, να πάρει τα χρήματα. Ίσως στείλω τους συνεργάτες μου και πάω για διακοπές. Θα πρέπει να μιλήσω με τον Άνταμ Σίλβερ (σ.σ. κομισάριος του ΝΒΑ). Πιστεύω θα καταλάβει», ανέφερε ο Ντοκ Ρίβερς.

Bucks head coach Doc Rivers and staff will coach the EAST during the 2024 #NBAAllStar Game (Sunday, 2/18 on TNT). pic.twitter.com/2G5NvRLSie

— NBA (@NBA) February 4, 2024