Παρίσι: Δεν παραπέμπει σε τρομοκρατία η επίθεση στον σταθμό – Τι δείχνουν οι έως τώρα έρευνες

Η επίθεση με μαχαίρι στο σιδηροδρομικό σταθμό Gare de Lyon στο Παρίσι δεν παραπέμπει σε τρομοκρατία, σύμφωνα με τις έως τώρα έρευνες.

Προς το παρόν δεν έχει διαπιστωθεί καμία σχέση με τρομοκρατικές ομάδες, αν και η έρευνα για την απόπειρα δολοφονίας μόλις ξεκίνησε. «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια», δήλωσε ο Λοράν Νούνιες.

Ωστόσο, το σαλαφιστικό περιεχόμενο που ανακαλύφθηκε στο Tiktok του αναλύεται επί του παρόντος. Ωστόσο, οι ερευνητές καλούν σε προσοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της γαλλικής Parisien, ο ύποπτος παρουσίαζε το προφίλ ενός μη ισορροπημένου ατόμου, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν αντιψυχωσικά και αντιεπιληπτικά φάρμακα, καθώς και ένα σημείωμα για ραντεβού σε ψυχιατρική κλινική.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, ο άνδρας συνελήφθη και τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση. «Η προσωπικότητα, οι συνθήκες και τα κίνητρα της πράξης δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Υπήκοος Μάλι

Σε αυτό το στάδιο, γνωρίζουμε ότι ο ύποπτος, ηλικίας 32 ετών, ταυτοποιήθηκε ως υπήκοος Μάλι με ιταλική άδεια παραμονής που εκδόθηκε το 2019 και «εξακολουθεί να ισχύει», δήλωσε ο αστυνομικός επιθεωρητής, Λοράν Νουνιές, από τον σιδηροδρομικό σταθμό όπου σημειώθηκε η επίθεση.

Ο επιτιθέμενος δήλωσε ότι υποφέρει από ψυχιατρικά προβλήματα και είχε στην κατοχή του φάρμακα, πρόσθεσε ο αστυνομικός επιθεωρητής, Λοράν Νουνιές, στους δημοσιογράφους στον σταθμό της Λιόν.

Οι έρευνες στο τηλέφωνό του, στη διαδρομή του στην Ιταλία, οι δηλώσεις του στην ακρόαση θα επιτρέψουν να επιβεβαιωθεί αν η τρομοκρατική υπόθεση μπορεί να αποκλειστεί, κατέληξε ο αστυνομικός αξιωματούχος, ο οποίος απηύθυνε έκκληση για σύνεση όσον αφορά το κίνητρο του δράστη.

Η εισαγγελία του Παρισιού ξεκίνησε έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Από την πλευρά της, η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία διευκρίνισε ότι παρακολουθεί την υπόθεση.

Το χρονικό

Λίγο μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου ένας άνδρας έβαλε φωτιά στο σακίδιό του σε κυλιόμενη σκάλα στο Gare de Lyon στο Παρίσι προτού επιτεθεί σε επιβάτες.

Οπλισμένος με ένα σφυρί και ένα μαχαίρι, τραυμάτισε τρία άτομα. Ένα από τα θύματα τραυματίστηκε σοβαρά στην κοιλιά αλλά βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι άλλοι δύο υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ ακόμα ένας βρίσκεται σε σοκ. Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Φρουρός ασφαλείας της SNCF παρενέβη και κατάφερε να ακινητοποιήσει τον δράστη.

«Ο ύποπτος δεν φώναξε κάτι στη διάρκεια της ενέργειάς του», σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ενώ παρουσίασε στους αστυνομικούς ένα ιταλικό δίπλωμα οδήγησης.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ζεράλντ Νταρμανέν, κατήγγειλε μια «απαράδεκτη πράξη» στο X (πρώην Twitter).

Μπροστά από τη ράμπα στην αίθουσα 3, στρατιώτες από το σχέδιο Sentinel απέκλεισαν την πρόσβαση. «Γύρω στις 7.30 π.μ., οι φρουροί ασφαλείας μπήκαν και έκλεισαν τις εξωτερικές εισόδους της αίθουσας 2», εξηγεί η Καμέλια, πωλήτρια στο περίπτερο σάντουιτς Mozza & Co στη γειτονική αίθουσα 2.

«Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται επί του παρόντος στις αίθουσες 1 και 3, καθιστώντας τις προσωρινά μη προσβάσιμες», δήλωσε η SNCF στο X. Η αίθουσα 1 έχει έκτοτε επαναλειτουργήσει.

«Η κυκλοφορία έχει επιβραδυνθεί μεταξύ του Gare de Lyon του Παρισιού και του Montargis και μεταξύ του Gare de Lyon του Παρισιού και του Montereau», αναφέρεται επίσης.

