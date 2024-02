Ένα απίστευτο ρεκόρ από τον Τόμας Μίλερ

Ο Τόμας Μίλερ είναι δίχως άλλο ένα τοτέμ στη σύγχρονη ιστορία της Μπάγερν και τα επιτεύγματα του πολύπειρου άσου με τη φανέλα των Βαυαρών θα μείνουν στην ιστορία.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός είναι παίκτης – σύμβολο για την ομάδα του Μονάχου και τα όσα έχει πετύχει στην καριέρα του φαντάζουν… εξωπραγματικά.

Εξωπραγματικά και απίστευτα, όπως το νέο ρεκόρ που έκανε ο Μίλερ στο παιχνίδι με την Γκλάντμπαχ για το γερμανικό πρωτάθλημα.

Η Μπάγερν πήρε τη νίκη με 3-1 και ο Τόμας Μίλερ έφτασε τις 500 νίκες σε επίσημα παιχνίδια με την γερμανική ομάδα.

Ναι καλά διαβάσατε, δεν έχει γίνει κάποιο λάθος. Ο Μίλερ μπορεί να υπερηφανεύεται ότι είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του γερμανικού συλλόγου, που έχει πανηγυρίσει 500 νίκες με την φανέλα της Μπάγερν κι αυτό από μόνο του φανερώνει την καριέρα του 34χρονου άσου.

Thomas Muller is the first player in Bayern Munich’s history to win 500 games…

Και για να είμαστε ακριβείς όχι μόνο την καριέρα αλλά και την προσφορά του διεθνούς άσου στην ομάδα του Μονάχου.

Ο Μίλερ έχει περισσότερες από 730 συμμετοχές στην Μπάγερν, φορώντας για πρώτη φορά την φανέλα των Βαυαρών το 2008, δηλαδή πριν από 16 χρόνια και αναμφίβολα έγινε ένας τεράστιος ηγέτης για την γερμανική ομάδα.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό το σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Γκλάντμπαχ ήταν ιστορικό για τον διεθνή άσο της Μπάγερν και αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι πρωταθλητές Γερμανίας τίμησαν τον διεθνή άσο.

Στα αποδυτήρια των Βαυαρών στήθηκε μια μικρή γιορτή για τον Μίλερ, με τους συμπαίκτες του να του δίνουν και μια φανέλα της ομάδας με τον αριθμό 500, για να τιμήσουν τον πρώτο παίκτη στην ιστορία του συλλόγου που πετυχαίνει τόσες νίκες.

The first player to reach 5️⃣0️⃣0️⃣ wins in competitive games for FC Bayern 🤯

Another milestone for the legendary @esmuellert_ 😍🎊#MiaSanMia pic.twitter.com/jFA2Qsm5St

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) February 3, 2024