Ξανά «μαζί» Κιμ Καρντάσιαν και Κάνιε Γουέστ – Το δείπνο στο Μαλιμπού

Οικογενειακή επανασύνδεση είχε η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ, όπου βρέθηκαν για δείπνο σε γνωστό εστιατόριο του Μαλιμπού. Η 43χρονη περσόνα του ριάλιτι απόλαυσε μια σπάνια οικογενειακή συγκέντρωση με τον 46χρονο ράπερ με τα παιδιά τους για το δείπνο της 10χρονης κόρης τους Νόρθ Γουέστ με τους σχολικούς της φίλους.

Το πρώην ζευγάρι έφτασε με διαφορά λίγων λεπτών, ωστόσο η τωρινή σύζυγος του Γουέστ, Μπιάνκα Σένσορι, δεν φάνηκε πουθενά.

Η μεγαλύτερη κόρη τους Νόρθ και οι φίλες της φορούσαν όλες ασορτί υπερμεγέθη μακρυμάνικα πουκάμισα Vultures για να γιορτάσουν την επερχόμενη κυκλοφορία του άλμπουμ του Ye (το νέο καλλιτεχνικό όνομα του Κάνιε Γουέστ) «Vultures».

Για την επανασύνδεσή τους στα μέσα της εβδομάδας, η Kαρντάσιαν φόρεσε ένα σούπερ κοντό τοπ συνδυασμένο με ψηλόμεσο παντελόνι από βελούδο ή γούνα. Φορούσε μια μακριά βελούδινη καμπαρντίνα σε ασορτί υλικό και ψηλά μποτάκια από λουστρίνι.

Η ιδρυτής της SKIMS εθεάθη να βγαίνει με το κινητό της στο ένα χέρι και ένα κρυσταλλωμένο τσαντάκι από την Balenciaga. Ο Γουέστ κάλυψε το πρόσωπό του με μια full face μάσκα, την οποία φορούσε επίσης καθώς έμπαινε στο Range Rover του. Επίσης απ’ ότι φάνηκε στάθμευσε σε θέση για άτομα με εδικές ανάγκες.

Ώρες αργότερα, ο Γουέστ δημοσίευσε μια εξαιρετικά προκλητική φωτογραφία της αρχιτέκτονα σχεδιάστριας 29χρονης συζύγου του, προτού διαγράψει εντελώς φωτογραφίες της που είχε αναρτήσει στον λογαριασμό του στο Instagram, πιθανώς εν όψει της επικείμενης κυκλοφορίας του άλμπουμ του.

Αν και όλες οι αναρτήσεις του έχουν αφαιρεθεί από τον λογαριασμό του, άφησε ακόμα δύο από τις αναρτήσεις του στο Instagram Stories ενός μοντέλου και της συζύγου του που φορούσαν ένα πουκάμισο «WET» από τη σειρά ρούχων του.

