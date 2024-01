Ο Ράιτ ξεκίνησε με… γκάζια και γέμισε αισιοδοξία τον Ολυμπιακό (vids, pics)

Τρακαρισμένος, στα χαμένα, χωρίς σωστή επικοινωνία με τους νέους του συμπαίκτες και γενικά (φυσιολογικά) εκτός κλίματος. Αυτοί θεωρούσε η πλειοψηφία πως θα ήταν η πρώτη εικόνα του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού, Μόουζες Ράιτ με τα ερυθρόλευκα το βράδυ της Τετάρτης (30/1) στο παρκέ του ΣΕΦ κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου.

Ωστόσο ο 25χρονος άσος ήρθε να τους διαψεύσει όλους. Με μια… γεμάτη εμφάνιση (15 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ) και 23 στο σύστημα αξιολόγησης σε 24:18» συμμετοχής, εξέπληξε τους πάντες και συστήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον μαγικό κόσμο της Euroleague.

Η παρθενική εμφάνιση του Ράιτ με τα χρώματα του Ολυμπιακού ήταν ονειρική και to10.gr περνά από το μικροσκόπιο τα πρώτα επιτεύγματα του Αμερικάνου άσου με τα ερυθρόλευκα.

Oly fans, what do you think?@Olympiacos_BC

15 PTS | 5 REB | 23 PIR for Moses Wright in his first game 👀 pic.twitter.com/fUmXfWAdgH

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 30, 2024