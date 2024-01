Σάλος στην Ισπανία: Οργή για τον… ημίγυμνο Ιησού

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στην Ισπανία μια αφίσα του Χριστού για την προώθηση της εβδομάδας των εορτασμών του Πάσχα στη Σεβίλλη, σχεδιασμένη από τον καλλιτέχνη Salustiano Garcia.

Οργισμένοι πολίτες, καταγγέλλουν την αφίσα για «ανάρμοστη απεικόνιση της ιερής μορφής του Ιησού».

Η αφίσα δείχνει τον Χριστό μετά την Ανάστασή του, να στέκεται ημίγυμνος μπροστά σε ένα κόκκινο φόντο, με το κάτω μέρος του σώματός του να καλύπτεται από ένα λευκό πανί.

Δείχνει «τη λαμπερή πλευρά της Μεγάλης Εβδομάδας» με το «αγνό ύφος αυτού του διάσημου ζωγράφου», είπε το Συμβούλιο Αδελφοτήτων και Συντεχνιών που διοργανώνει τις κύριες εκδηλώσεις της εβδομάδας του Πάσχα στη πόλη του ισπανικού Νότου.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, πολλοί άνθρωποι κατήγγειλαν την αφίσα ως «σεξουαλική». «Είναι απόλυτη ντροπή και παρέκκλιση», έγραψε η υπερσυντηρητική καθολική IPSE, η οποία λέει ότι καλλιεργεί τον «σεβασμό για τα χριστιανικά σύμβολα» και αντιτίθεται μεταξύ άλλων στις αμβλώσεις. Πολλοί ζήτησαν από τον δημιουργό να εκφράσει δημόσια συγγνώμη για μια αφίσα που δεν είναι σε καμία περίπτωση στο πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας.

Proper culture row here in #Sevilla over the new poster for the Easter week. ‘Effeminate’, ‘shameful’ say the right-wingers but some Catholic Sevillanos think it cool and different. The artist Salustiano Garcia says it is about purity. Meanwhile – how very white is @Jesus? pic.twitter.com/ofF2aAzn3j

