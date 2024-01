Sold out το Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός (ξανά) έναν μήνα πριν! (pic)

Είναι γνωστό πως η Ζαλγκίρις διαθέτει μία από τις πιο «καυτές» έδρες της Euroleague, με τον μ.ο. εισιτηρίων της ομάδας να είναι πάντα ένας από τους πιο υψηλούς στη διοργάνωση.

Η «Zalgirio Arena» σε κάθε ματς γεμίζει, αλλά οι αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό κάθε χρόνο είναι κάτι… πιο ιδιαίτερο.

Για μία ακόμη χρονιά, ανακοινώθηκε sold out από τη Ζαλγκίρις για τον αγώνα με τους «ερυθρόλευκους» έναν μήνα πριν το παιχνίδι! Πέρσι, η αναμέτρηση ήταν 16 Μαρτίου και ανακοινώθηκε sold out στις 17 Φεβρουαρίου! Φέτος, το ματς της 27ης αγωνιστικής της Euroleague είναι την 1η Μαρτίου (20:00) και τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν ήδη από σήμερα 29 Ιανουαρίου! Πραγματικά απίστευτο!

Η ομάδα του Κάουνας έχει ανακοινώσει sold-out και για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Παρασκευή (2/2, 20:00), ενώ είναι αξιοσημείωτο πως δεν έχει γίνει sold-out ο αγώνας κόντρα στην Αναντολού Εφές την προσεχή Τετάρτη (31/1, 20:00).

Thank you 100 times – one more SOLDOUT! 💚

Your support will also be needed for the first game of the EuroLeague double-week against Anadolu Efes. 🙌 pic.twitter.com/7EvMpRYiBe

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) January 29, 2024