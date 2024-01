Ρώμη: Ντου ακτιβιστριών στη βασιλική του Αγίου Παύλου τη στιγμή που λειτουργούσε ο πάπας Φραγκίσκος

Φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πλακάτ κατά των ταυρομαχιών, δυο ακτιβίστριες της PETA («Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων») διέκοψαν την Πέμπτη (25/1) την Ακολουθία του Εσπερινού στη βασιλική του Αγίου Παύλου εκτός των τειχών, στη Ρώμη, στην οποία χοροστατούσε ο πάπας Φραγκίσκος.

Σε σχετικά βίντεο και φωτογραφίες που ήλθαν στο φως της δημοσιότητας, φαίνεται ότι η μια ακτιβίστρια φορούσε ένα μπλουζάκι στο οποίο αναγραφόταν: «Σταματήστε να ευλογείτε τις ταυρομαχίες».

Διαμαρτυρία υπέρ ζώων μπροστά σε 1.500 πιστούς

Σε πλακάτ το οποίο κρατούσε, αναγραφόταν το ίδιο μήνυμα. Άνδρες της ασφάλειας την έπιασαν και την έβγαλαν έξω από το κτήριο.

Το επεισόδιο έγινε αντιληπτό από τον πάπα Φραγκίσκο ή τον αρχιεπίσκοπο του Κάντερμπερι Τζάστιν Ουέλμπι, τον πνευματικό ηγέτη της Αγγλικανικής Εκκλησίας, ο οποίος ήταν επίσης παρών.

Τη λειτουργία παρακολούθησαν περίπου 1.500 πιστοί.

Καρέ-καρέ το περιστατικό:

BREAKING: Animal allies crash Pope’s evening prayer begging @Pontifex to condemn bullfights. pic.twitter.com/D22YTwBMno — PETA UK (@PETAUK) January 25, 2024

ΜΚΟ με πάνω από 9 εκατομμύρια μέλη

Σε ανάλογη διαμαρτυρία τον περασμένο Ιούνιο, μέλη της PETA τα οποία είχαν καλυφθεί με κόκκινα σεντόνια και ψεύτικα κέρατα προέτρεψαν τον πάπα Φραγκίσκο να αποδοκιμάσει τις ταυρομαχίες ως «βάρβαρη πρακτική».

Το People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) είναι ένας αμερικανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός για τα δικαιώματα των ζώων που εδρεύει στο Norfolk της Βιρτζίνια και διευθύνεται από την Ingrid Newkirk, διεθνή πρόεδρό του. Η PETA λέει ότι οι οντότητες της έχουν περισσότερα από 9 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως.