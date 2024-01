Kαι τυπικά ελεύθερος από την Γουλβς ο Γιόνι Κάστρο Ότο (pic)

Ο Γιόνι Κάστρο Όττο βρίσκεται όλο και πιο κοντά στον ΠΑΟΚ, αφού ο Ισπανός δεξιός οπισθοφύλακας έμεινε και τυπικά ελεύθερος από την Γουλβς.

Οι «Λύκοι» ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί την λύση της συνεργασίας τους με τον 29χρονο αμυντικό, ο οποίος αποχωρεί μετά από 5,5 χρόνια στον αγγλικό σύλλογο όπου κατέγραψε 134 συμμετοχές με απολογισμό 6 γκολ. Η Γουλβς ευχαρίστησε με την ανακοίνωσή της τον Όττο, ο οποίος αναμένεται να έρθει το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο του Βορρά.

«Ο Γιόνι αποχωρεί από τον σύλλογο μετά από 5.5 χρόνια κοινής πορείας με την Γουλβς. Ο Ισπανός είναι πλέον ελεύθερος να ενταχθεί σε άλλο σύλλογο αφού το συμβόλαιό του ολοκληρώθηκε κοινή συναίνεση. Ο αμυντικός ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας που τερμάτισε έβδομη σε διαδοχικές σεζόν στην Premier League με συναρπαστικά ταξίδια στον ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας και στον προημιτελικό του Europa League».

Μεταξύ άλλων, οι Λύκοι κάνουν λόγο για έναν απόλυτα συνεπή ποδοσφαιριστή, ιδίως τα δύο πρώτα χρόνια της παρουσίας του στην ομάδα, υπό τις οδηγίες του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο. Τότε που από δανεικός, μονιμοποιήθηκε στον αγγλικό σύλλογο. Στην ανακοίνωση καταγράφεται και η δύσκολη περίοδος τραυματισμού του Ισπανού, σημειώνοντας πως: «Κόντρα στον Ολυμπιακό στους 16 του Europa League, η τύχη του άλλαξε, καθώς ο 29χρονος -πλέον- υπέστη τον πρώτο από τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς στο γόνατο σε διάστημα εννέα μηνών».

Με τη σειρά του, ο αθλητικός διευθυντής της Γουλβς, Ματ Χομπς, δήλωσε: «Ο Γιόνι δεν έχει παίξει πολύ ποδόσφαιρο τα τελευταία δύο χρόνια, οπότε θέλει να πάει να παίξει και είμαστε στην ευχάριστη θέση να του δώσουμε αυτή την ευκαιρία. Ήταν ένας μεγάλος υπηρέτης για εμάς, γι’ αυτό προσπαθήσαμε να του το κάνουμε το συντομότερο δυνατό. Ήταν μέρος της πιο επιτυχημένης ομάδας που είχαμε, οπότε θα θυμόμαστε τον Γιόνι ως ένα σημαντικό κομμάτι της. Κάθε ομάδα χρειάζεται παίκτες που ο προπονητής ξέρει ακριβώς τι πρόκειται να πάρει. Μεγάλωσε ένα παιδί εδώ και απέκτησε ένα ακόμη. Αγάπησε την πόλη. Όταν φτιάχνεις μια ομάδα, είναι πολύ σημαντικό».

Jonny leaves by mutual consent after five-and-a-half years at the club.

A key part of some memorable campaigns 👏

— Wolves (@Wolves) January 26, 2024