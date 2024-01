Cognitera: Η ψηφιακή πλατφόρμα Cognitor καλωσορίζει την εποχή της γνωσιακής γεωργίας

Η Cognitera μια δυναμικά εξελισσόμενη εταιρεία πληροφορικής με έμφαση στον αγροτικό τομέα, συμμετέχει στην έκθεση Agrotica 2024, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 01-04/02/2024. Tο εκθετήριο της Cognitera βρίσκεται στο Περίπτερο 2 – Όροφος | Stand 20.

Με κύριο στόχο την ανάπτυξη και την παροχή καινοτόμων τεχνολογικών, η εταιρία θα παρουσιάσει στην Agrotica 2024 τη νέα της ψηφιακή πλατφόρμα Cognitor.

Γνωσιακή γεωργία

Η ψηφιακή πλατφόρμα Cognitor καλωσορίζει την εποχή της γνωσιακής γεωργίας, μιας εξελιγμένης γεωργίας που βασίζεται στην επιστήμη και την τεχνολογία. Ο ρόλος του γεωπόνου – συμβούλου, του αγρότη, είναι κομβικός στη γνωσιακή γεωργία και η Cognitor αποτελεί εκείνο το εργαλείο που η βέλτιστη εμπειρία χρήστη συναντά τις πραγματικές ανάγκες του παραγωγού.

Η «Cognitor – The ultimate all in one service» αποτελεί μία ενιαία ασφαλή πύλη πρόσβασης (SSO), παρέχοντας βέλτιστη εμπειρία στο χρήστη (UX), με δυναμική και αποδοτική κατανομή δικτυακών πόρων και προσωποποιημένους δείκτες επίδοσης, ανοιχτές διεπαφές με τρίτα συστήματα, με αξιοποίηση τεχνικών μηχανικής μάθησης και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, υποστηρίζοντας αυτοματοποίηση διαδικασιών και μοντέλων αναφορών με πλήρη διασφάλιση προσωπικών δεδομένων.

Βασισμένη στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης, η Cognitor θα εξελίσσεται συνεχώς προκειμένου οι χρήστες να έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν, να αναλύουν και να βελτιώνουν συνεχώς τις συμβουλευτικές τους υπηρεσίες.

Στα πλαίσια της συμμετοχής της Cognitera στην Agrotica 2024, το Σάββατο στις 03/02/2024, ώρα 15.00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση «Πολιτικά συμπεράσματα εφαρμογής της νέας ΚΑΠ – Ψηφιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής του ΣΣ ΚΑΠ», στο Συνεδριακό Κέντρο HELEXPO, στην Αίθουσα ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ.

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λευτέρης Αυγενάκης.

Η εκδήλωση θα αποτελείται από δύο πάνελ που θα συντονίζονται από τη δημοσιογράφο Λένα Παρασκευά (παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star κεντρικής Ελλάδας).

Το πρώτο πάνελ με κεντρικό θέμα συζήτησης «Συμπεράσματα Πρώτου Χρόνου Εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ» πλαισιώνεται από τους κ. Παύλο Σατολιά, Πρόεδρος Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, τον κ. Αθανάσιο Πετρόπουλο, Γεωπόνος και Μέλος Δ.Σ. ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Δρ. Χαράλαμπος Κασίμης, Ομότιμος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Δρ. Γεώργιο Κορμέντζα, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το δεύτερο πάνελ με κεντρικό θέμα συζήτησης «Ψηφιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ» θα πλαισιώσουν η κ. Έφη Λαζαρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του οργανισμού Νέα Γεωργίας Νέα Γενιά, ο κ. Αθανάσιος Φωλίνας, Γεωπόνος και τέως Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών, ο κ. Σπυρίδων Καραμπλιάνης, Γεωπόνος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», ο κ. Παναγιώτης Αθανασούλης, Επικεφαλής Μηχανικός Ανάπτυξης στην εταιρεία Synelixis Α.Ε. και ο κ. Ιωάννη Κουφουδάκη, Σύμβουλος Διοίκησης Cognitera A.E.

Η Cognitera και η ομάδα της, με την παρουσία της στην Agrotica 2024, θα βρίσκεται κοντά σας να συζητήσετε και να σας προτείνουν εξειδικευμένες και αξιόπιστες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.