Νότια Κορέα: Γυναίκα βουλευτής δέχθηκε επίθεση στον δρόμο – Συνελήφθη ο δράστης

Δράστης, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ταυτοποιηθεί, χτύπησε σήμερα (25/1) στο κεφάλι με αντικείμενο Νοτιοκορεάτισσα βουλευτή του κυβερνώντος Κόμματος Λαϊκής Ισχύος, όπως ανακοίνωσε το κόμμα, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η μεταφορά του θύματος στο νοσοκομείο.

Το κόμμα ανακοίνωσε ότι η Μπαέ Χιουν-τζιν δέχθηκε επίθεση σε δρόμο στη συνοικία Γκάνγκναμ της Σεούλ και ζήτησε εις βάθος έρευνα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε νωρίτερα ότι ο επιτιθέμενος συνελήφθη επί τόπου και δήλωσε στην αστυνομία ότι είναι 15 ετών.

Ο ίδιος ρώτησε την Μπαέ ποιο είναι το όνομά της πριν τη χτυπήσει με μια μικρή πέτρα, ανέφερε το πρακτορείο, προσθέτοντας ότι η βουλευτής αιμορραγούσε όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τον δράστη ή τα κίνητρά του. Το αστυνομικό τμήμα στην περιοχή Γκάνγκναμ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για σχόλιο.

