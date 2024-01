Νέα Ζηλανδία: Βουλευτής «πιάστηκε» να κλέβει από κατάστημα ρούχων – «Απογοήτευσα πολλούς, λυπάμαι»

Η Golriz Ghahraman, βουλευτής του Κόμματος των Πρασίνων της Νέας Ζηλανδίας, κατηγορείται για τρεις κλοπές από δύο καταστήματα ρούχων, το ένα στο Όκλαντ και το άλλο στο Ουέλινγκτον.

Η πρώην δικηγόρος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα έγραψε ιστορία το 2017 ως η πρώτη πρόσφυγας στην κυβέρνηση της χώρας.

Όπως είπε η ίδια, οι παράνομες ενέργειές της είναι απόρροια του εργασιακού άγχους.

«Απογοήτευσα πολλούς ανθρώπους και λυπάμαι πολύ» δήλωσε η ίδια.

Η Ghahraman εγκατέλειψε το Ιράν όταν ήταν παιδί μαζί με την οικογένειά της, στην οποία χορηγήθηκε πολιτικό άσυλο από τη Νέα Ζηλανδία.

Η παραίτησή της ήρθε την Τρίτη, μετά την εμφάνιση υλικού από κάμερες ασφαλείας που την δείχνουν να κλέβει μία επώνυμη τσάντα από μπουτίκ του Όκλαντ.

«Δεν είναι μια συμπεριφορά που μπορώ να εξηγήσω, διότι δεν είναι λογική με κανέναν τρόπο, και μετά από ιατρική αξιολόγηση, καταλαβαίνω ότι δεν είμαι καλά», είπε, προσθέτοντας ότι δεν θέλει να δικαιολογηθεί.

New Zealand MP, Golriz Ghahraman resigns after being caught on camera shoplifting from a number of upmarket boutiques pic.twitter.com/QnmL11w3Qu

«Ο ειδικός ψυχικής υγείας που βλέπω λέει ότι η πρόσφατη συμπεριφορά μου συνάδει με πρόσφατα γεγονότα που προκαλούν ακραία αντίδραση στο στρες και σχετίζονται με προηγουμένως μη αναγνωρισμένο τραύμα» συμπλήρωσε.

Ο αντιπρόεδρος του Κόμματος των Πρασίνων, James Shaw μετά το σκάνδαλο αποκάλυψε πως η Ghahraman είχε δεχτεί «απειλές θανάτου, σεξουαλικής και σωματικής βίας» από την πρώτη ημέρα που εξελέγη βουλευτής.

Golriz Ghahraman: Dramatic development after rising Greens star was allegedly caught stealing a luxury handbag on camera forcing her to resign from New Zealand Parliament https://t.co/SXiaTTh4Hh

— World News (@worldnewstweet_) January 17, 2024