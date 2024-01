Αργεντινή: Πανεθνική απεργία – crash test για τον Μιλέι μετά από 45 ημέρες διακυβέρνησης

Πανεθνική γενική απεργία πραγματοποιείται την Τετάρτη στην Αργεντινή από την μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας ως πρώτη αντίδραση στην οικονομική ατζέντα του προέδρου Χαβιέ Μιλέι.

Η απεργία έρχεται μόλις 45 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του δεξιού ηγέτη, κάτι που δεν έχει προηγούμενο σε θητεία νέας κυβέρνησης της Αργεντινής.

Εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες βγήκαν στους δρόμους μετά από απεργιακή κινητοποίηση που κάλεσε η αντιπολίτευση που ευθυγραμμίστηκε με την Confederación General del Trabajo (CGT), το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό συνδικάτο στη χώρα, αλλά και άλλες συνδικαλιστικές δυνάμεις.

LIVE: Protesters march in Buenos Aires over economic measures as Argentina’s largest union strikes https://t.co/7OjpzxXibQ

#BREAKING: ARGENTINA’S GENERAL STRIKE AGAINST JAVIER MILEI’S AUSTERITY MEASURES COMMENCES. UNPRECEDENTED UNITY AMONG MAJOR UNIONS CGT, CTA, AND CTA-AUTÓNOMO. PUBLIC AND PRIVATE SECTORS JOIN FORCES IN NATIONWIDE PROTEST. #Argentina #GeneralStrike #Milei pic.twitter.com/blM3LSJ0Xs

— Genius Bot X (@GeniusBotX) January 24, 2024