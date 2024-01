Σακραμέντο Κινγκς – Ατλάντα Χοκς 122-107: Πολύ καλός ο Βεζένκοφ, αλλά αποχώρησε τραυματίας στη νίκη των Κινγκς

Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε καλή παρουσία στην νίκη των Κινγκς με 122-107 επί των Χοκς, ωστόσο τραυματίστηκε και αποχώρησε από το παιχνίδι, χωρίς πάντως να έχει κάτι σοβαρό.

Για τους Κινγκς, ο Χάρισον Μπαρνς με 32 πόντους ήταν ο κορυφαίος, με τον Ντομάντας Σαμπόνις να προσθέτει 14 και 21 ριμπάουντ και τους Κίγκαν Μάρεϊ και Μαλίκ Μονκ από 13 πόντους αντίστοιχα.

Ο Βεζένκοφ είχε 8 πόντους και 2 ριμπάουντ σε μόλις 6 λεπτά συμμετοχής και περιμένουμε να επιβεβαιωθούν τα καλά νέα και να είναι διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι των Κινγκς.

Για τους Χοκς – που παρατάχθηκαν χωρίς τον Τρέι Γιανγκ – ο Ντεζούντε Μάρεϊ είχε 35 πόντους και ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς 18 πόντους.

Sasha might’ve just had the most perfect swish ever 😂 pic.twitter.com/TIRr2eX3NX

— Kings on NBCS (@NBCSKings) January 23, 2024