Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν όταν ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδισαν την υπό ρωσικό έλεγχο πόλη Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Αυτό δήλωσε ο Ντένις Πουσίλιν, ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την Ουκρανία για το συμβάν.

Σύμφωνα με τον Αλεξέι Κουλέμζιν, τον διορισμένο από τη Ρωσία δήμαρχο, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν μια πολυσύχναστη περιοχή όπου βρίσκονται καταστήματα και μια αγορά.

The number of victims of Ukrainian armed forces shelling on Tekstilshchik has risen to 12 – footage shows people dying right at the entrance to shops

This is what Tekstilshchik looks like in Donetsk right now. Broken windows, traces of blood in the snow, dead bodies lying right… pic.twitter.com/nDRxDRgy2T

— Peacemaker (@peacemaket71) January 21, 2024