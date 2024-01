ΗΠΑ: Τέταρτος γύρος επιθέσεων σε μια εβδομάδα εναντίον στόχων των Χούθι στην Υεμένη

Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν τον τέταρτο γύρο επιδρομών εναντίον στόχων των Χούθι στην Υεμένη σε λιγότερο από μία εβδομάδα την Τετάρτη, «αφού οι Χούθι συνέχισαν να στοχεύουν εμπορικά πλοία», επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News. Τα πλήγματα στόχευσαν αρκετές τοποθεσίες που ήταν προετοιμασμένες για την εξαπόλυση επιθέσεων, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Οι Χούθι χτύπησαν την Τετάρτη ένα εμπορικό πλοίο που ανήκει και λειτουργεί στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ. Αναφέρθηκαν κάποιες ζημιές αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ήταν η τελευταία από μια σειρά επιθέσεων που έχουν εξαπολύσει οι Χούθι σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν από τις 19 Νοεμβρίου. Την ίδια στιγμή κατέταξαν τους Χούθι ξανά στις λίστες των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Today, in response to these continuing threats and attacks, the United States announced the designation of Ansarallah, also known as the Houthis, as a Specially Designated Global Terrorist – Jake Sullivan, U.S. National Security Advisorhttps://t.co/D5d8MylujK pic.twitter.com/pSFUzCR7qk

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 17, 2024