ΗΠΑ: Βίντεο που «παγώνει» το αίμα – Άνδρας πυροβολεί τον γιο της συντρόφου του επειδή του αντιμίλησε

Σοκ προκαλεί ένα βίντεο που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες και δείχνει έναν άνδρα να πυροβολεί εξ επαφής και να τραυματίζει τον γιο της συντρόφου του επειδή είχαν μία διαφωνία και του αντιμίλησε.

Μάλιστα τα πράγματα ξέφυγαν από κάθε έλεγχο καθώς στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία με τον 68χρονο να ταμπουρώνεται στο σπίτι και εν σε συνέχεια να δίνει τέλος στη ζωή του.

Όπως αναφέρει η New York Post, επικαλούμενη το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπλάουντ, ο 68χρονος Τζέφρι Σκοτ Γουέστ από το Φρέντσβιλ του Τενεσί στις ΗΠΑ πυροβόλησε με το όπλο του τον 24χρονο Κάιλ Σπάιτζ, τραυματίζοντάς τον στο αυτί έπειτα από καβγά που είχαν στις 25 Αυγούστου 2023 και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του πυροβολώντας τον εαυτό του.

Στο βίντεο που προκαλεί σοκ ακούγεται ο Γουέστ ακούγεται να φωνάζει στον 24χρονο πριν εμφανιστεί στην πόρτα της κρεβατοκάμαράς του κρατώντας ένα πιστόλι.

«Ετοιμάζομαι να σου τινάξω τα μυαλά στον αέρα!», ακούγεται να φωνάζει ο Γουέστ καθώς εμφανίζεται κρατώντας ένα όπλο σημαδεύοντας τον Σπάιτζ που είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι του.

Η μητέρα του Σπάιτζ διακρίνεται να τρέχει έντρομη προς το μέρος του 68χρονου με κατεβασμένα τα παντελόνια, παρακαλώντας τον να «σταματήσει» και τελικά να τον απομακρύνει από την πόρτα του υπνοδωματίου.

Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο ο Σπάιτζ εκνευρίζει ακόμα περισσότερο τον ήδη εκτός εαυτού άνδρα. «Να μου τινάξεις τα μυαλά στον αέρα; Πυροβόλησέ με και σου εγγυώμαι ότι θα πας ισόβια στη φυλακή», του απαντάει. «Θέλεις να το κάνω;», ακούγεται φωνάζει ο Γουέστ, επιστρέφοντας στο υπνοδωμάτιο και σημαδεύοντας με το πιστόλι του το θύμα, που εξακολουθεί να είναι ξαπλωμένο στο κρεβάτι του.

Pro tip: If someone’s threatening to shoot you, it’d be a good idea not to taunt them. pic.twitter.com/5gTBTxRddS

— 🅲🅾🅻🅴 🆆🅾🅻🅵🅴 (@xXWolfemanXx) January 16, 2024