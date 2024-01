«Ο μόνος άνθρωπος που φοβήθηκε ποτέ ο Εσκομπάρ ήταν μια γυναίκα που λεγόταν Γκριζέλντα Μπλάνκο»

Η νέα σειρά του Netflix «Γκριζέλντα» ρίχνει φως σε μια λιγότερο γνωστή φιγούρα της διακίνησης ναρκωτικών και αποτελεί μέρος του ολοένα και αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τις γυναίκες που διευθύνουν τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής.

«Ο μόνος άνθρωπος που φοβήθηκα ποτέ ήταν μια γυναίκα που λεγόταν Γκριζέλντα Μπλάνκο». Αυτή η ανατρεπτική φράση, με την οποία ξεκινά το τελευταίο ναρκοδράμα του Netflix,«Γκριζέλντα», εικάζεται ότι προέρχεται από τον γνωστό σε όλους Κολομβιανό βαρόνο ναρκωτικών, Πάμπλο Εσκομπάρ.

Μετά από μια κακοποιητική, φτωχή παιδική ηλικία, η Μπλάνκο φαινόταν να πιστεύει ότι για να επιβιώσει σε έναν τοξικό, μάτσο κόσμο, έπρεπε να γίνει δύο φορές πιο σκληρή και άγρια από έναν άνδρα

Συνοψίζει τον χαρακτήρα της γυναίκας που υπήρξε το αμείλικτο αφεντικό μιας αυτοκρατορίας ναρκωτικών, συμμετέχοντας ενεργά στους «πολέμους» στο Μαϊάμι – τον λεγόμενο «Πόλεμο των Καουμπόι της Κοκαΐνης» τις δεκαετίες του 1970 και του 1980.

Έβγαζε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια το μήνα στο ζενίθ της αυτοκρατορίας της, η οποία επεκτεινόταν στη Νέα Υόρκη και την Καλιφόρνια, αποκτώντας τη φήμη της «νονάς της κοκαΐνης».

Η γυναίκα πίσω από την παντοδύναμη αυτοκρατορία

Η «σκληροτράχηλη» Μπλάνκο λέγεται ότι είχε περιουσία δισεκατομμυρίων πριν από τη σύλληψη της τον Φεβρουάριο του 1985 για παραγωγή, εισαγωγή και διανομή κοκαΐνης στις ΗΠΑ (αποφυλακίστηκε το 2004 και πέθανε στην Κολομβία το 2012). Η ιστορία της είναι το κεντρικό θέμα του νέου αστυνομικού δράματος έξι επεισοδίων με πρωταγωνίστρια τη Σοφία Βεργκάρα.

Αν και στο παρελθόν ήταν μια άγνωστη φυσιογνωμία στην mainstream κουλτούρα, τώρα η Μπλάνκο βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής λόγω της ανόδου του ενδιαφέροντος για τους βαρόνους των ναρκωτικών, όπως ο Εσκομπάρ, ο Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν και ο Μιγκέλ Άνχελ Φελίξ Γκαγιάρδο.

Το ντοκιμαντέρ Cocaine Cowboys του 2006 και η συνέχεια του, Cocaine Cowboys II: Hustlin’ with the Godmother (2008), σύστησαν για πρώτη φορά τον Μπλάνκο στο αγγλόφωνο κοινό. Έκτοτε, έχει εμφανιστεί σε πολλά ντοκιμαντέρ, ταινίες και τραγούδια.

Το χρονολόγιο της σειράς «Γκριζέλντα» ξεκινά με την Μπλάνκο και τους γιους της να φεύγουν από την Κολομβία το 1964 χωρίς χρήματα και με ένα κιλό κοκαΐνης κρυμμένο σε μια από τις βαλίτσες τους, και συνεχίζει με την άνοδο της ως φοβερή Queenpin.

Αν και απεικονίζουν την Μπλάνκο ως έναν ευαίσθητο χαρακτήρα, υποστηρίζουν ότι έχουν φροντίσει να μην δημιουργήσουν μια διήγηση που θα εξυμνούσε την Μπλάνκο και τον κόσμο στον οποίο δρούσε

«Της αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό ότι ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της μεταφοράς κοκαΐνης στο Μαϊάμι τις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Κατανόησε την αγορά, είδε μια επιχειρηματική ευκαιρία και την εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο», δηλώνει στο BBC Culture η Deborah Bonello, συγγραφέας του βιβλίου Narcas: The Secret Rise of Women in Latin America’s Cartels ( Η μυστική άνοδος των γυναικών στα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής).

H Μπλάνκο διέψευσε τις κοινωνικές αντιλήψεις χρησιμοποιώντας γυναίκες ως βαποράκια, επωφελούμενη από το γεγονός ότι εμφανίζονταν λιγότερο ύποπτες στις αστυνομικές αρχές. Στη σειρά, η κοκαΐνη είναι ραμμένη σε σουτιέν που φορούσαν τα βαποράκια της, τα οποία την έφερναν λαθραία στις ΗΠΑ χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

«Ήθελα να μπω στο κεφάλι της Γκριζέλντα»

Η σειρά κινείται σε παρόμοια δομή με τις σειρές Narcos και Narcos: Mexico, με flashbacks που εστιάζουν στον ψυχισμό της Μπλάνκο, παρουσιάζοντας την αληθινή εικόνα της γυναίκας που βρίσκεται πίσω από την παντοδύναμη αυτοκρατορία ναρκωτικών. Βλέπουμε την Μπλάνκο να προσπαθεί να φτάσει ψηλά, την επιτυχία της και την εν συνεχεία πτώση της.

«Η αλήθεια είναι ότι μόνο η πραγματική Γκριζέλντα θα μπορούσε να σας πει γιατί έκανε όλα αυτά που έκανε»

Ο ρόλος της Βεργκάρα στη σειρά Γκριζέλντα ξεφεύγει από τους περισσότερο κωμικούς ρόλους της, όπως αυτός στο Modern Family. Εδώ, υποδύεται μια δυναμική γυναίκα που καπνίζει ασταμάτητα είναι έξυπνη, αυστηρή, απειλητική και ψυχρή, αλλά δείχνει και ευαισθησία.

Γεννημένη επίσης στην Κολομβία, η ηθοποιός πέρασε πολύ καιρό προετοιμάζοντας τον ρόλο της και διασφαλίζοντας ότι η ερμηνεία της θα ήταν αυθεντική ως προς την ιστορία. «Ήθελα να μπω στο κεφάλι της Γκριζέλντα και να καταλάβω ακριβώς τη νοοτροπία της, από που προερχόταν», λέει η Βεργκάρα στις σημειώσεις της παραγωγής.

Η σειρά φανερώνει την σκληρόκαρδης συμπεριφορά της γυναίκας που ήταν γνωστή ως «η Μαύρη Χήρα» λόγω της φερόμενης εμπλοκής της στους θανάτους των τριών συζύγων της. Δείχνει επίσης κάποια που ήταν αφοσιωμένη μητέρα, καταφεύγοντας στο έγκλημα και δικαιολογώντας τις πράξεις της ως ένα μέσο για να φροντίσει τους γιους της.

Σύμφωνα με τη Βεργκάρα, «Στον κόσμο από τον οποίο προερχόταν, έκανε αυτό που ήξερε να κάνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μόνο η πραγματική Γκριζέλντα θα μπορούσε να σας πει γιατί έκανε όλα αυτά που έκανε».

Ως γυναίκα σε ένα επικίνδυνο, ανδροκρατούμενο περιβάλλον, η Μπλάνκο αψήφησε τα στερεότυπα και τους κοινωνικούς κανόνες.

Αγκάλιασε το «έγκλημα», βαφτίζοντας τον μικρότερο γιο της Μάικλ Κορλεόνε προς τιμήν του δημοφιλούς αρχιμαφιόζου της έβδομης τέχνης. Μετά από μια κακοποιητική, φτωχή παιδική ηλικία, η Μπλάνκο φαινόταν να πιστεύει ότι για να επιβιώσει σε έναν τοξικό, μάτσο κόσμο, έπρεπε να γίνει δύο φορές πιο σκληρή και άγρια από έναν άνδρα.

Λεπτή η ισορροπία

Οι δημιουργοί της Γκριζέλντα φέρνουν επίσης στο φως μια λιγότερο γνωστή πτυχή της διακίνησης ναρκωτικών. Αν και απεικονίζουν την Μπλάνκο ως έναν σεβαστικό χαρακτήρα, υποστηρίζουν ότι έχουν φροντίσει να μην δημιουργήσουν μια διήγηση που θα εξυμνούσε την Μπλάνκο και τον κόσμο στον οποίο δρούσε.

«Η σειρά αφορά τα φαιδρά μέτρα που έλαβε το συγκεκριμένο άτομο για να φροντίσει την οικογένειά του. Ήμασταν ειλικρινείς όσον αφορά τον αντίκτυπο της και τα τρομερά πράγματα που έλαβαν χώρα ως συνέπεια των πράξεών της. Η παράλειψη τους θα αδικούσε την ιστορία των θυμάτων», λέει η Βεργκάρα, η οποία είναι επίσης εκτελεστική παραγωγός της σειράς.

Υποστηρίζει ότι η σειρά δεν δικαιολογεί τις επιλογές της Μπλάνκο, αλλά υπογραμμίζει την επίδραση της αυτοκρατορίας των ναρκωτικών στην κοινωνία του Μαϊάμι στο σύνολό της. Χωρίς να σκοπεύουν να τη δοξάσουν, οι δημιουργοί της σειράς είχαν ως στόχο να ξεθάψουν την πολυσχιδή ιστορία της γυναίκας που κατάφερε να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια «χώρα που δεν ήταν η δική της, μέσω τακτικών που επινόησε και οι οποίες ήταν τόσο έξυπνες όσο και στυγνές».

*Με πληροφορίες από ΒΒC