Ιαπωνία: Δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο της νήσου Χοκάιντο

Δύο αεροσκάφη της Korean Air Lines και της Cathay Pacific Airways συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο New Chitose στο βόρειο νησί Χοκάιντο της Ιαπωνίας την Τρίτη εν μέσω χειμερινών συνθηκών, δήλωσε εκπρόσωπος της Korean Air.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί σε κανένα από τα δύο αεροπλάνα, παρά μόνο ζημιές, ανέφεραν τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Στην πτήση της Korean Air επέβαιναν 289 επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος, δήλωσε αξιωματούχος της αεροπορικής εταιρείας.

Οι αναφορές των ιαπωνικών μέσων ενημέρωσης είχαν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το αν υπήρχαν επιβάτες στο αεροσκάφος της Cathay Pacific, με την εταιρεία να μην έχει ακόμη σχολιάσει το συμβάν.

