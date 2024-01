Γκουαρντιόλα: «Δεν είναι θέμα τακτικής, είναι αυθεντικό ταλέντο ο Ντε Μπρόινε»

Με γκολ του νεαρού Όσκαρ Μπομπ στις καθυστερήσεις η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα επιβλήθηκε της Νιουκάστλ με 3-2, με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε να επιστρέφει στο πρωτάθλημα μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του και στο φετινό ντεμπούτο του να ισοφαρίζει αρχικά τη Νιουκάστλ και στη συνέχεια να… σερβίρει για το τελικό σκορ.

«Αυτή η ομάδα πεινάει και θέλει να κερδίσει ξανά τον τίτλο της Premier League. Ο Κέβιν ντε Μπρόινε είναι αυθεντικό ταλέντο. Δεν είναι θέμα τακτικής, είναι ταλέντο», ήταν τα λόγια του Γκουαρντιόλα για τον Βέλγο μέσου που επέστρεψε και δήλωσε αποφασισμένος για το πρωτάθλημα με το καλημέρα.

🔵 Pep Guardiola: “This team is hungry and wants to win the PL title again”.

“Kevin de Bruyne is pure talent. It’s not about tactics, it’s about talent”. pic.twitter.com/WD6P4K4kw9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2024