Γκουαρντιόλα: «Έχω την αίσθηση ότι ο Ντε Μπρόινε θα επιστρέψει σύντομα»

Με αρκετές απουσίες αναμένεται να παραταχτεί η Μάντσεστερ Σίτι στην σημερινή αναμέτρηση κόντρα στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (30/12, 17:00) για την 20η αγωνιστική της Premier League.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με τους ουραγούς της βαθμολογίας, τόνισε πως δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Χάαλαντ, Ντοκού, Στόους και Ντε Μπρόινε, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Ο Καταλανός προπονητής, όμως, στάθηκε ιδιαίτερα στον αρχηγό των Πολιτών, Κέβιν Ντε Μπρόινε, και υποστήριξε ότι δεν θα αργήσει η επάνοδός του στην ενεργό δράση, αφού έχει ξεκινήσει τις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα, ενώ ο Βέλγος είχε ακολουθήσει την αποστολή των πρωταθλητών Ευρώπης στην Τζέντα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

«Αυτός που πλησιάζει περισσότερο για να επιστρέψει από τον τραυματισμό του, έχω την αίσθηση πως είναι ο Κέβιν. Προπονείται με πάρα πολλή ενέργεια. Έχει την επιθυμία να επιστρέψει, να κάνει αυτό που αγαπά, να παίξει ποδόσφαιρο» δήλωσε ο Γκουαρντιόλα.

Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι ο Ντε Μπρόινε αγωνίστηκε τελευταία φορά με την Σίτι στις 11 Αυγούστου κόντρα στην Μπέρνλι για την πρώτη αγωνιστική της Premier League και στην συνέχεια χειρουργήθηκε στους συνδέσμους του δεξιού του ποδιού, κάτι που τον έχει αφήσει εκτός δράσης έως και σήμερα.

PEP 💬 «The closest one [player to return from injury] I have the feeling is Kevin… He is training with a lot of energy… [He has] the desire to come back, to play what he loves – football»

