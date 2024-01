Φάμελλος: Απαιτείται ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο με οφέλη για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Η χώρα χρειάζεται ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, με ρόλο για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, σημείωσε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για την κοπή της βασιλόπιτας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος πρόσθεσε ότι «θα πρέπει στις μεγάλες νέες ανάγκες αλλά και αβεβαιότητες να προσθέσουμε και την πράσινη, την κλιματική μετάβαση και την ψηφιακή μετάβαση. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στη χώρα μας παράγει καινοτόμο προϊόν, μπορεί να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας αλλά πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, στο οποίο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση και συμμετοχή χωρίς μεσάζοντες και αδιαφάνεια. Και όχι να στηρίζονται από την κυβέρνηση μόνο λίγοι ολιγοπωλιακοί όμιλοι εις βάρος και των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

«Μόνο 36 όμιλοι λαμβάνουν το 86% των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης»

Έδωσε ως παραδείγματα τη χρηματοδότηση αλλά και την ενέργεια. «Γιατί είναι έξω από τις ενεργειακές κοινότητες οι μικρομεσαίοι; Γιατί έχει κλειδώσει ο ηλεκτρικός χώρος μόνο σε λίγες μεγάλες εταιρίες; Αυτά τα θέματα απασχολούν και φυσικά μας ενδιαφέρουν όλους. Και το ίδιο αφορά και τα τραπεζικά προϊόντα. Γιατί να έχουμε τόσο υψηλά επιτόκια και αδυναμία ρευστότητας για τους μικρομεσαίους; Γιατί να μην ενεργοποιηθεί ακόμη περισσότερο η αναπτυξιακή τράπεζα με τις μικροπιστώσεις που ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί να έχουμε τόσο μεγάλο ιδιωτικό χρέος συνδεδεμένο με τον πτωχευτικό κώδικα, με την πρώτη κατοικία των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών του κλάδου σας να κινδυνεύουν;», ανέφερε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Παράλληλα, ο Σωκράτης Φάμελλος άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τα «ευχολόγια», όπως είπε, προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την «πραγματικότητα» που βιώνει η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Τόνισε ότι «πράγματι είναι μεγάλη ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όμως η αλήθεια είναι ότι μόνο 36 όμιλοι λαμβάνουν το 86% των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης. Και η Θεσσαλονίκη είναι εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Είναι καλό να ξεκινάμε με ευχές τη νέα χρονιά αλλά πρέπει να αποκαλύπτουμε και την αλήθεια. Ταυτόχρονα το σχέδιο της κυβέρνησης δεν έχει περιλάβει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία έχει πολύ ακριβά καύσιμα, πολύ ακριβή ενέργεια, δεν έχει πρόσβαση στον δανεισμό, είναι «απέξω» από όλα τα εργαλεία, μας λένε οι άνθρωποι των επιμελητηρίων».

«Οι τράπεζες «γράφουν» τουλάχιστον 4 δισ. κέρδη τον χρόνο, τα δύο διυλιστήρια 3 δισ. κέρδη τον χρόνο»

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι «από την άλλη πλευρά η ολιγοπωλιακή αγορά, στην οποία πληρώνει υψηλό κόστος η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πάει καλά. Οι τράπεζες «γράφουν» τουλάχιστον 4 δισ. κέρδη τον χρόνο, τα δύο διυλιστήρια 3 δισ. κέρδη τον χρόνο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δουλεύουμε όλοι για να έχουν υπερκέρδη 4 τράπεζες, 2 διυλιστήρια, 2-3 εταιρείες ρεύματος και 2-3 εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δυστυχώς οι περσινές δεσμεύσεις του κ.Μπρατάκου, που βρισκόταν εδώ στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ότι θα έχουμε μία χρονιά με μείωση φόρων, διαψεύστηκαν πλήρως. Διότι αμέσως μετά τις εκλογές η Κυβέρνηση ξέχασε τη μικρομεσαία τάξη και τους επιχειρηματίες και είδαμε να νομοθετεί ένα οριζόντιο χαράτσι για όλους τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες. Γιατί η κυβέρνηση δεν τα έβαλε με τη φοροδιαφυγή και τώρα την πληρώνουν όλοι και δίκαια και άδικα. Αυτό δεν είναι το μοντέλο της πολιτικής που χρειαζόμαστε για τους βιοτέχνες και τους μικρομεσαίους», είπε.

«Μία πόλη σε «έμφραγμα» η Θεσσαλονίκη με το Fly Over»

Αναφερόμενος στη Θεσσαλονίκη και στην κυβερνητική επιλογή και στην κατασκευή του Fly Over στην περιφερειακή οδό με ΣΔΙΤ το 2019 έναντι, όπως υποστήριξε, του εμπορευματικού κέντρου logistics στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολίασε ότι «η Θεσσαλονίκη το 2019 δια της αλλαγής του κυβερνητικού σχήματος υπέστη μία επιλογή: Να μην προχωρήσει το κέντρο logistics στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου και να προχωρήσει το Fly Over. Σήμερα βλέπουμε το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής. Μία πόλη σε «έμφραγμα». Γιατί ένα τεράστιο έργο όπως αυτό του Fly Over δεν έχει κυκλοφοριακή μελέτη διαχείρισης επιπτώσεων και η κυκλοφορία είναι μόνιμα στο «κόκκινο» με χιλιάδες ώρες χαμένες. Αλλά το εμπορευματικό κέντρο που θέλαμε όλοι να συνδέεται με το λιμάνι μας για να ανοίξει τις πύλες της ελληνικής αγοράς στην αγορά των Βαλκανίων, δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ούτε στο επίπεδο των δημοπρασιών».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε πως «αγαπητές φίλες και φίλοι, νομίζω ότι οι ευχές πρέπει να συνοδεύονται και από μία ακόμα ευχή: να έχουμε αποτελεσματικές διεκδικήσεις. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θέλουμε έναν άλλο ρόλο για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που να περιλαμβάνει και χρηματοδοτήσεις και προκοπή. Γιατί νομίζω αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο και στην κοινωνία και στην αγορά είναι να έχουμε κανόνες και κράτος δικαίου. Γιατί αυτό χρειάζεται η επιχειρηματικότητα. Να έχουν όλοι πρόσβαση στον δανεισμό, όλοι πρόσβαση στη δανειοδότηση και όλοι πρόσβαση και στην κερδοφορία. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε είναι ότι δυστυχώς λίγοι και μεγάλοι ή και κάποιοι ημέτεροι έχουν όλες τις προσβάσεις. Θα είμαστε μαζί σας για να διεκδικήσουμε να έχουν όλοι οι επιχειρηματίες πρόσβαση στην προκοπή. Γιατί θέλουμε μία κοινωνία που να διεκδικεί υψηλή ευημερία για όλους και όλες. Να πιστέψουμε στην ευημερία και να δουλέψουμε όλοι μαζί για αυτήν. Καλή χρονιά και μακάρι όλες οι ευχές για προκοπή και πρόοδο να πιάσουν τόπο».