Συντετριμμένη η Κέιτ Μίντλετον – Εσώκλειστος στο Ίτον ο Πρίγκιπας Τζορτζ

Συντετριμμένη είναι η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον επειδή ο γιος της, ο Πρίγκιπας Τζορτζ, πρέπει να μπει εσώκλειστος στο κολλέγιο Ίτον. Το ίδρυμα αρρένων που φοίτησε ο πατέρας του, Πρίγκιπας Γουίλιαμ, σε ηλικία 13χρονών θα δεχθεί τον Τζορτζ διότι αποτελεί παράδοση για τη βασιλική οικογένεια.

«Η Κέιτ πιστεύει ότι το να τον στείλουν σε ένα τόσο αυστηρό ίδρυμα δεν συμβιβάζεται με τις προσπάθειές τους να εκσυγχρονίσουν τη μοναρχία. Επιπλέον, θα της λείψει απελπισμένα ο Τζορτζ. Εκείνη και ο Γουίλιαμ μάλωναν γι’ αυτό για χρόνια, αλλά τελικά κέρδισε ο Πρίγκιπας» ανέφερε χαρακτηριστικά στο In Touch Weekly πηγή που γνωρίζει τα γεγονότα στο Παλάτι.

Η Ζόι Γουίλιαμς, αρθρογράφος του Guardian, σχολίασε όσα ακούγονται για την Κέιτ Μίντλετον και έδωσε τη δική της γνώμη, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι συμπάσχει με την Πριγκίπισσα της Ουαλίας ως μητέρα ενώ αναφέρεται και στην προσωπική της εμπειρία.

«Πέρασα απαίσια στο παρθεναγωγείο που ήμουν εσώκλειστη. Σύμφωνα με φήμες, το ίδιο και η πριγκίπισσα της Ουαλίας. Δεν είναι περίεργο λοιπόν που θέλει να κρατήσει τον γιο της μακριά από ένα άλλο κολλέγιο για φοιτητές ιδίου φύλου» γράφει η Ζόι Γουίλιαμς στον Guardian.

Ωστόσο, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ έχουν επισκεφτεί ήδη το Eton College. Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι ο Γουίλιαμ και ο μικρότερος αδερφός του πρίγκιπας Χάρι σπούδασαν επίσης εκεί, καθώς οι γονείς τους ο βασιλιάς Κάρολος και η πριγκίπισσα Νταϊάνα ήθελαν να σπάσουν την παράδοση που ήθελε τα βασιλικά παιδιά να φοιτούν στο Gordonstoun στη Σκωτία.

