«H ταινία δεν δίδαξε τίποτα στη Mattel»: Οι σεναριογράφοι αντιδρούν στη νέα σειρά από κούκλες Barbie

Οι συγγραφείς του Χόλιγουντ έχουν προχωρήσει σε καυστικά σχόλια μετά την αποκάλυψη της σειράς παιχνιδιών Barbie, Γυναίκες στον Κινηματογράφο, από την Mattel για την ετήσια συλλογή «Καριέρα της Χρονιάς».

Μετά την τεράστια απήχηση της καλοκαιρινής ταινίας Barbie της Γκρέτα Γκέργουιγκ της Warner Bros που ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office, η Mattel ανήγγειλε αυτή την εβδομάδα ότι θα κυκλοφορήσει κούκλες Barbie που αφορούν τέσσερις επαγγελματικές κατηγορίες σχετικές με τον κινηματογράφο: στέλεχος στούντιο, σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής και σταρ του κινηματογράφου.

Στη σειρά δεν περιλαμβάνεται καμία κούκλα που να αντιπροσωπεύει τους σεναριογράφους, κάτι που είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο μετά την πρόσφατη απεργία του Συνδικάτου των Σεναριογράφων της Αμερικής που είδε τους συγγραφείς να βγαίνουν στο δρόμο για να υπενθυμίσουν στη βιομηχανία τη σημασία τους στη διαδικασία παραγωγής ταινιών.

Αρκετοί σεναριογράφοι του Χόλιγουντ κατέφυγαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επισημάνουν ότι η καθοριστική πορεία καριέρας δεν αποτελεί επιλογή της Barbie.

«Που είναι η Βarbie – σεναριογράφος;» έγραψε στο X (πρώην Twitter) η δημιουργός της σειράς Fleishman Is in Trouble και συγγραφέας βιβλίων, Taffy Brodesser-Akner.

Η Eden Dranger, της οποίας οι τηλεοπτικές συγγραφικές δουλειές συμπεριλαμβάνουν το «The Unicorn» και το «Beavis and Butt-Head», ανταποκρίθηκε στην ανάρτηση της Brodesser-Akner με την εξής φράση: «Πήγαμε σε απεργία και αυτό είναι που παίρνουμε;»

Επίσης, η Carolina Munhóz, συγγραφέας που έχει εργαστεί στους πορτογαλόφωνους κύκλους του Netflix Invisible City και The Chosen One, έγραψε στο Twitter για τις νέες κούκλες. «Εντάξει, άρα δεν υπάρχουν ατάκες σε αυτή την ταινία;» δημοσίευσε η Munhóz. «Που είναι η σεναριογράφος Barbie; Με την υπογραφή ενός σεναριογράφου που ήταν η Barbie για το Halloween».

Ο Κρίστοφερ Ντέρικ, ο οποίος έχει αναλάβει το σενάριο για τηλεοπτικές σειρές, όπως το The Equalizer και το Star Trek: Picard, εξέφρασε την αμφιβολία του για τη συμπερίληψη στη νέα σειρά από κούκλες και σημείωσε: «Δεν θα υπήρχε καμία επιτυχημένη ταινία που να το προκάλεσε αυτό χωρίς τους σεναριογράφους».

Η κριτικός κινηματογράφου Anna Smith ήταν πιο θετική για τη συγκεκριμένη σειρά. «Νομίζω ότι συνολικά η σειρά αντιπροσωπεύει την πρόοδο», δήλωσε στην εφημερίδα Guardian. «Πόσο απίθανο είναι για τα παιδιά να έχουν ένα παιχνίδι με γυναίκα σκηνοθέτη για να παίξουν!».

Η Smith φιλοξενεί το podcast Girls On Film και αναφέρει ότι πολλές από τις καλεσμένες της λένε ότι είχαν προεξοφλήσει την καριέρα τους στον κινηματογράφο εξαιτίας της ανεπαρκούς εκπροσώπησης. «Δεν μεγάλωσαν βλέποντας ή ακούγοντας για γυναίκες στη βιομηχανία, εκτός από ηθοποιούς.

Φυσικά, θα ήταν υπέροχο να βλέπαμε όλες τις πλευρές της βιομηχανίας να εκπροσωπούνται, με δεκάδες Barbie, από grips μέχρι σεναριογράφους και σχεδιαστές. Αλλά συνολικά αισθάνομαι ότι η σειρά έχει κάνει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Η τετράδα της νέας σειράς από κούκλες αποτελεί μέρος της ετήσιας εκστρατείας της Mattel για την «καριέρα της χρονιάς», η οποία αναδεικνύει έναν συγκεκριμένο κλάδο ή επάγγελμα. Το εγχείρημα έρχεται μετά την επιτυχία της αγαπημένης ταινίας της Γκρέτα Γκέργουιγκ, Barbie, την οποία έγραψε η Γκέργουιγκ μαζί με τον Νόα Μπάουμπαχ, ενώ την παραγωγή ανέλαβε η πρωταγωνίστρια Μάργκοτ Ρόμπι.

Η ταινία, η οποία πήρε δύο Χρυσές Σφαίρες την περασμένη Κυριακή, αποτέλεσε την ταινία με τα υψηλότερα έσοδα του 2023 και την πρώτη ταινία που σκηνοθετήθηκε από γυναίκα και ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια.

Where is Screenwriter Barbie? Does Mattel not know how to make sweatpants? Does Mattel not know how to get avocado toast on a t-shirt and just kind of leave it there? https://t.co/VXmZIjaP7N

— Taffy Brodesser-Akner (@taffyakner) January 10, 2024