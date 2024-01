Οι GM της Εuroleague έκαναν τις προβλέψεις τους

Ο πρώτος γύρος της Euroleague ολοκληρώθηκε πριν από τις γιορτές και πλέον έχουμε ένα ικανοποιητικό δείγμα γραφής για τις ομάδες της διοργάνωσης. Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση διενήργησε μια ψηφοφορία μεταξύ των General Managers των ομάδων, οι οποίοι κλήθηκαν να δώσουν τα μέχρι στιγμής βραβεία αλλά και να κάνουν τις προβλέψεις τους για τη συνέχεια.

Ξεκινώντας με την κατηγορία του MVP της διοργάνωσης, ξεχώρισαν οι Φακούντο Καμπάτσο και Μάικ Τζέιμς. Ο Αργεντινός γκαρντ της Ρεάλ συγκέντρωσε το 55.6% των ψήφων, ενώ ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό πήρε 22.2%. Σε ότι αφορά τον καλύτερο ηγέτη, οι προτιμήσεις των GMs πήγαν ξανά στο στρατόπεδο της Ρεάλ, με τους Φακούντο Καμπάτσο (22.2%) και Σέρχιο Γιουλ (16.7%) να κερδίζουν την κούρσα.

Οι τρεις κορυφαίοι προπονητές της φετινής Ευρωλίγκας σύμφωνα με τους GMs είναι οι Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς (33.3%), Λούκα Μπάνκι (27.8%) και Τσους Ματέο (27.8%), ενώ στην ερώτηση για τον κορυφαίο αμυντικό, ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης συγκέντρωσε το 33,3% των ψήφων.

Όσον αφορά την συνέχεια της διοργάνωσης και τις ομάδες που θα βρεθούν στο Final-4 του Μαίου, το οποίο θα διεξαχθεί στο Βερολίνο, οι παράγοντες των ομάδων τις Euroleague άφησαν εκτός τόσο τον Ολυμπιακό, όσο και τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με τις προβλέψεις τους, Ρεάλ Μαδρίτης (88.9%), Μονακό (66.7%), Μπαρτσελόνα (66.7%) και Παρτίζαν (44.4%) είναι οι τέσσερεις ομάδες που θα διεκδικήσουν την κορυφή της Ευρώπης.

