Λίβερπουλ: Νοκ άουτ για 2-3 εβδομάδες ο Αλεξάντερ-Άρνολντ

Ακόμα έναν «πονοκέφαλο» για την άμυνα της Λίβερπουλ έχει να διαχειριστεί ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού στην αναμέτρηση κόντρα στην Άρσεναλ στον αγώνα του Κυπέλλου και αναμένεται να λείψει για 2-3 εβδομάδες όπως ανακοίνωσαν οι Ρεντς.

Ο 25χρονος αμυντικός αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο και θα λείψει από τα επόμενα παιχνίδια της Λίβερπουλ, στα οποία περιλαμβάνονται οι ημιτελικοί του Λιγκ Καπ κόντρα στην Φούλαμ και θα κάνει αγώνα δρόμου για το ντέρμπι πρωταθλήματος κόντρα στην Τσέλσι.

«Πρώτα απ’ όλα δεν έχουμε τόσο καλά νέα. Ο Αλεξάντερ Άρνολντ τραυματίστηκε λόγω υπερέκτασης του γονάτου στο τελευταίο παιχνίδι. Έχει λοιπόν μία μικρή ρήξη στον πλάγιο σύνδεσμο και θα χρειαστεί λίγο χρόνο να ανακάμψει. Θα κάνει εξετάσεις και θα είναι έξω για λίγες εβδομάδες. Με λίγη ξεκούραση θα είναι πίσω εκεί που ήταν. Θα μας λείψει», ανέφερε ο βοηθός του Κλοπ, Λέιντερς.

Ο διεθνής Άγγλος αποτελεί έναν από τους βασικούς ποδοσφαιριστές στα πλάνα του Κλοπ και την φετινή σεζόν έχει καταγράψει 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 2 γκολ και 9 ασίστ.

Trent Alexander-Arnold will be sidelined for ‘a few weeks’ due to a knee injury, assistant manager Pepijn Lijnders has confirmed 🗣️

— Liverpool FC (@LFC) January 9, 2024