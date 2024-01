Σινέντ Ο’ Κόνορ: Από φυσικά αίτια ο θάνατος της τραγουδίστριας

Η Σινέντ Ο’ Κόνορ πέθανε 18 μήνες αφότου ο γιος της, Σέιν, έβαλε τέλος στη ζωή του σε ηλικία των 17 ετών τον Ιανουάριο του 2022, αφού απέδρασε από το νοσοκομείο. Η τραγουδίστρια βρέθηκε «χωρίς ανταπόκριση» μετά την κλήση της αστυνομίας στο διαμέρισμά της στο Herne Hill, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, τον περασμένο Ιούλιο.

Έξι μήνες μετά τον θάνατο της Ιρλανδής τραγουδίστριας, ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου της. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή η Σινέντ Ο’ Κόνορ πέθανε από φυσικά αίτια.

Οι ντετέκτιβ δεν αντιμετώπισαν τον αιφνίδιο θάνατο της 56χρονης ως ύποπτο και σήμερα οι αρχές ανακοίνωσαν τι συνέβη. «Αυτό γίνεται για να επιβεβαιωθεί ότι η κα Ο’ Κόνορ πέθανε από φυσικά αίτια», δήλωσε εκπρόσωπος του Southwark Coroners Court στη MailOnline δήλωσε. «Ως εκ τούτου, ο ιατροδικαστής έχει παύσει την εμπλοκή του στον θάνατό της».

Στο τελευταίο της Tweet, η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία του Σέιν και έγραψε: «Από τότε ζω ως απέθαντο πλάσμα της νύχτας. Ήταν ο έρωτας της ζωής μου, η λάμπα της ψυχής μου. Ήμασταν μια ψυχή σε δύο μισά. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που με αγάπησε ποτέ άνευ όρων. Έχω χαθεί στο μπάρντο [όρος του βουδισμού που σημαίνει την κατάσταση μεταξύ θανάτου και αναγέννησης] χωρίς αυτόν».

Πρόσφατα το όνομα της Σινέντ Ο΄ Κόνορ ήρθε ξανά στην επικαιρότητα λόγω του θανάτου του φίλου της, θρύλου της ιρλανδικής μουσικής και frontman των The Pogues, Shane MacGowan. Στο The Red Hand File αφιερωμένο στον Shane, ο κοινός τους φίλος Nick Cave είχε αναφερθεί και στη φιλία του frontman των Pogues με τη Σινέντ Ο΄ Κόνορ:

