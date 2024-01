«Μπάσιμο» της Μπράιτον για wonderkid της Μπόκα Τζούνιορς (vid+pic)

Η Μπράιτον αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής Premier League, αφού οι Γλάροι βρίσκονται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 31 βαθμούς. Η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι συνεχίζει στο Εuropa League, ενώ πριν λίγο νίκησε την Στόουκ με 2-4 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Αγγλίας.

Είναι γνωστό, πως ο αγγλικός σύλλογος συνηθίζει να αποκτά νεαρούς ποδοσφαιριστές από όλον τον κόσμο και να τους εξελίσσει με στόχο την μελλοντική τους πώληση.

Ο Αργεντινός άσος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων. Ο 19χρονος εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του την περασμένη χρονιά με την φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς και η Μπράιτον είναι αποφασισμένη να τον αποκτήσει, καταβάλλοντας το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει η ρήτρα στο συμβόλαιό του. Μάλιστα, ο αγγλικός σύλλογος του προσφέρει συμβόλαιο διάρκειας 6 χρόνων και θα ήθελε να ολοκληρώσει το ντιλ μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Το συμβόλαιο του Μπάρκο ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2024 και ο ίδιος επιθυμεί να αποχωρήσει, προκειμένου να αγωνιστεί σε κάποιο από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Όπως αναφέρουν σημερινά δημοσιεύματα από την Αργεντινή, ο Μπάρκο έχει ξεκινήσει πιέσεις προς την διοίκηση των Γενοβέζων για να αποδεχτεί την πρόταση της Μπράιτον .

Ο Μπάρκο την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 35 συμμετοχές με την φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς, με απολογισμό 1 γκολ και 5 ασίστ. Ο 19χρονος άσος είναι διεθνής με τις μικρές ομάδες της εθνικής Αργεντινής, με την οποία έχει αγωνιστεί 16 συμμετοχές και έχει πετύχει 3 γκολ.

🚨🟡🔵 Valentín Barco will leave Boca Juniors. Decision made — while Brighton keep talking to Boca on deal structure.

🔵🇦🇷 If deal is not agreed between the two clubs early next week, Brighton will be ready to activate release clause.#BHAFC, confident to get it done soon. pic.twitter.com/UflcFAMUoj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2024