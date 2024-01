Ταϊβάν: Ξέφυγε influencer μέσα σε κατάστημα – Έβγαλε το εσώρουχό της και έπιασε με αυτό τα μαλλιά της

Αντιδράσεις έχει προκάλεσε μια ταϊβανέζα influencer, η οποία έβγαλε το κόκκινο στρινγκ της, ενώ καθόταν σε ένα κρεβάτι σε κατάστημα Ikea. Μάλιστα, χρησιμοποίησε το εσώρουχο, για να πιάσει τα μαλλιά της σε μια αλογοουρά.

«Φαίνεται ωραίο;» ρώτησε η Iris Hsieh τους 913.900 followers της στην πλατφόρμα X, την περασμένη εβδομάδα, στη λεζάντα του κλιπ των 24 δευτερολέπτων, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες από 144.000 προβολές. Κανείς δεν φαίνεται να παρακολουθεί την επίδειξή της, η οποία εκτυλίσσεται σε ένα κατάστημα στην πόλη Ταϊπέι της Ταϊβάν.

Η Hsieh φοράει ένα διάφανο λευκό μπλουζάκι, μια κοντή φούστα και ψηλές λευκές μπότες καθώς ψωνίζει στο κατάστημα με είδη σπιτιού. Σε ένα άλλο βίντεο, δείχνει για λίγο το στρινγκ της, λέγοντας: «Πότε μπορώ να έρθω στο σπίτι σου; Τώρα μπορώ να επισκέπτομαι μόνο το ΙΚΕΑ».

Η γεννημένη στην Taichung είναι νοσοκόμα, που έγινε μοντέλο του OnlyFans. Έχει 69.600 followers στο Facebook, 233.000 fans στο Instagram και 243.500 ακολούθους στο TikTok.

Influencer slammed for racy, ‘indecent’ Ikea stunt: ‘Who would do that’ https://t.co/hGuHvPx2qM pic.twitter.com/p0Ftk3dtVf

— New York Post (@nypost) January 4, 2024