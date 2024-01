Ο Καντίροφ προτείνει την εκτέλεση συγγενών καταζητούμενων – «Αν δεν τον βρούμε, θα σκοτώνεται ο αδελφός του»

Ο ηγέτης της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ και σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν προέβη σε μία αδιανόητη δήλωση, καθώς κάλεσε τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας του να τιμωρήσουν τους συγγενείς όσων έχουν διαπράξει εγκλήματα και θεωρούνται καταζητούμενοι φυγάδες.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με αξιωματούχους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο Καντίροφ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου της Τσετσενίας να διατηρήσουν «ακραία επαγρύπνηση» κατά τη διάρκεια των εορτών, οι οποίες στη Ρωσία λαμβάνουν χώρα στις 1-8 Ιανουαρίου.

«Τόνισα ότι κάθε απόπειρα άσκησης βίας προς τη ζωή ενός ατόμου θα έχει αντίκτυπο στους συγγενείς του δράστη», έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Οι στενοί συγγενείς πρέπει να γνωρίζουν τι κάνει ένα μέλος της οικογένειάς τους και να φέρουν την ευθύνη γι’ αυτούς, όπως μας διδάσκουν εδώ και αιώνες οι εθιμικοί νόμοι της Τσετσενίας (adats)», πρόσθεσε ο Καντίροφ.

Η ομάδα της αντιπολίτευσης στην Τσετσενία 1Adat μετέφρασε τα σχόλια του Καντίροφ στην τσετσενική γλώσσα που έγιναν κατά τη διάρκεια της συνάντησης με αξιωματούχους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι The Moscow Times, κάλεσε σε «αιματηρή εκδίκηση» κατά των συγγενών όσων ασκούν βία κατά των υπαλλήλων των Αρχών επιβολής του νόμου στη Δημοκρατία της Τσετσενίας ή κατά τουριστών.

«Αν κάποιος αξιωματούχος εντοπίσει τον παραμικρό κίνδυνο ή αν απλά του μοιάζει για τέτοιος, θα πρέπει να δώσει αμέσως προσοχή σε αυτόν. Δεν έχει σημασία ποιος ή ποιανού απόγονος είναι. Αν κάποιος παραβιάζει τη δημόσια ασφάλεια, αποτελεί κίνδυνο για έναν αστυνομικό ή έναν τουρίστα, ακόμα κι αν δεν βρούμε καν τον παραβάτη, δεν θα συνεχίσουμε να τον ψάχνουμε, αλλά σίγουρα θα βρούμε τους συγγενείς του», είπε χαρακτηριστικά ο Καντίροφ.

«Όπως συνηθίζεται από αρχαιοτάτων χρόνων, αν κάποιος από τους συγγενείς έχει κάνει λάθος και ο εγκληματίας δεν μπορεί να βρεθεί, ο αδελφός του, ο πατέρας του θα σκοτώνεται. Έτσι η αιματηρή μας βεντέτα θα ξεπληρωθεί γρήγορα», προσέθεσε.

«If someone infringes on public safety, an officer or a tourist, and if we don’t even find the offender, we won’t keep looking for them, but we will definitely find their relatives. As is customary… pic.twitter.com/pwEzvzAIBC

Kadyrov suggested killing relatives of criminals for the crimes they committed:

«Κάποιος διαπράττει φόνο και φεύγει ελεύθερος χωρίς τιμωρία, ενώ οι συγγενείς του αρχίζουν να τον αποκηρύσσουν. Καμία αποκήρυξη δεν θα λειτουργήσει μέχρι να σκοτώσουμε κάποιον από την οικογένειά τους και να διεκδικήσουμε το δικαίωμα της αιματηρής εκδίκησης», είπε ακόμα.

Don-Don officially declares that blood feuds are being introduced in #ruZZia as a way of fighting crime.

If a suspect is not found, his relatives will be killed.#Kadyrov#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/p7voo6VxiB

