Ιαπωνία: Τρόμος από τα φονικά 7,6 Ρίχτερ – Αγωνία για τους εγκλωβισμένους

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στον φονικό σεισμό των 7,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε την Πρωτοχρονιά την κεντρική Ιαπωνία, με την αστυνομία και τις τοπικές αρχές να αναθεωρούν τον απολογισμό των θυμάτων καθώς ανασύρονται κι άλλοι νεκροί από τα ερείπια.

Ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίων, την καταστροφή οδικών αρτηριών, την διακοπή της ηλεκτροδότησης σε χιλιάδες νοικοκυριά και την φυγή των κατοίκων των παράκτιων κοινοτήτων προς περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο, λόγω των φόβων για καταστροφικό τσουνάμι.

Παράλληλα, σειρά ισχυρών μετασεισμών συνεχίζει να συνταράσσει το αρχιπέλαγος, σύμφωνα με το Αμερικανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

This is how dawns Noto after the disaster. We keep praying for them.

Así amanece Noto después del desastre. Seguimos rezando por ellos.#earthquake #Japan #Noto #Ishikawa #地震 #日本 #石川県 #津波 #能登 #japonterremoto #tsunami #earthquakejapan pic.twitter.com/tueew2dXYv

