Ζήτησε διαζύγιο μία ημέρα μετά τον γάμο της – Ήταν υπερβολική για αυτό που της έκανε;

Σε μια ανάρτηση στη στήλη συμβουλών Dear Prudence του Slate μια γυναίκα αποκάλυψε πως ζήτησε διαζύγιο μία ημέρα μετά τον γάμο της.

Η νύφη εξομολογήθηκε ότι δεν μπορούσε να παραμείνει παντρεμένη με τον άντρα της, επειδή εκείνος είχε παραβιάσει τον μοναδικό και αδιαπραγμάτευτο κανόνα στον γάμο τους. Να μην της τρίψει τη γαμήλια τούρτα τους στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της δεξίωσης.

«Παντρεύτηκα λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και ελπίζω να έχω πάρει διαζύγιο ή ο γάμος να ακυρωθεί σύντομα», εξήγησε η γυναίκα στο post που ανέβηκε στις 13 Ιανουαρίου του 2023.

Στο κείμενο προσέθεσε ότι εικάζει πως ο γαμπρός είχε σκεφτεί στρατηγικά να κάνει τη φάρσα με την τούρτα, επειδή αφού βούτηξε το πρόσωπό της σε αυτή, ήταν προετοιμασμένος με εφεδρικά cupcakes. Με λίγα λόγια είχε αγνοήσει τη συζήτηση που είχαν κάνει και την υπόσχεση που της είχε δώσει.

«Έφυγα. Την επόμενη μέρα του είπα ότι τελειώσαμε. Και επιμένω σε αυτό», γράφει η νύφη. Ωστόσο, είπε ότι δεν συμφώνησαν όλοι με την απόφασή της και ότι οι φίλοι και η οικογένειά της την ενθάρρυναν να του δώσει μια «δεύτερη ευκαιρία». Συνέχισε λέγοντας πως όλοι τόνιζαν ότι «αντιδρά υπερβολικά» λόγω των προβλημάτων της με την κλειστοφοβία.

«Είμαι κλειστοφοβική. Έπειτα, από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα πριν από χρόνια, δεν μπορώ να βρίσκομαι σε σκοτεινά, κλειστά μέρη ή να βιώνω πολύ έντονες, στρεσσογόνες καταστάσεις. Πανικοβλήθηκα απολύτως όταν με έσπρωξε με δύναμη μέσα σε ένα κέικ και κράτησε το πρόσωπό μου εκεί», εξήγησε. «Όλοι είναι τόσο σίγουροι ότι κάνω ένα τρομερό λάθος που, τελικά, αναρωτιέμαι αν έχουν δίκιο. Αφού ξέρει, όμως, τον φόβο μου δεν έπρεπε να το σεβαστεί;».

Ολοκλήρωσε την ανάρτησή της ρωτώντας αν θα έπρεπε να δώσει στον σύζυγό της μια δεύτερη ευκαιρία. Ωστόσο, σε αντίθεση με όσα της έλεγαν οι οικείοι της, οι χρήστες στο διαδίκτυο δήλωσαν πως αυτή η συμπεριφορά ήταν «κόκκινο σημαιάκι».

Την ενθάρρυναν, μάλιστα, να ακούσει τα δικά της συναισθήματα, επειδή εκείνη γνωρίζει πως είναι τα πράγματα στη σχέση.

«Όλοι είναι σίγουροι ότι κάνεις λάθος, αλλά δεν είναι αυτοί που πρέπει να ξυπνούν κάθε μέρα με έναν άνδρα του οποίου η συμπεριφορά του δείχνει έλλειψη σεβασμού. Εσύ είσαι. Οπότε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ακούσεις τον εαυτό σου. Νομίζω ότι αυτό που έκανε ήταν κόκκινο πανί για το ότι δεν σεβόταν εσένα και τις επιθυμίες σου -για να μην μιλήσουμε για τη σωματική επιθετικότητα- αλλά ακόμα κι αν δεν ήταν, το γεγονός ότι πραγματικά δεν σου άρεσε είναι αρκετό», σημείωσαν ορισμένοι. Με άλλους να προσθέτουν «Με εξόργισε αυτή η συμπεριφορά. Κι εγώ θα έφευγα. Ήταν άκρως απογοητευτικό».

I read this article how a woman divorced her husband a day after their wedding because she told him her one rule was to not smash cake in her face since she’s claustrophobic from a car accident & guess what he did…he smashed her face into their wedding cake 🤦🏾‍♀️

— 🍁 (@Hibzster) August 11, 2023