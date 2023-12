Λαθροκυνηγοί ρινόκερων: Πώς ο «Πάμπλο Εσκομπάρ της λαθροθηρίας» ξεγέλασε τις Αρχές με εργάτριες του σεξ

Σε μία επικερδή επιχείρηση για δεκάδες επιτήδειους σε όλο τον κόσμο που θέλουν να θησαυρίσουν έχουν μετατραπεί τα κέρατα των ρινόκερων, κάτι που έχει προκαλέσει αύξηση στη λαθροθηρία των άγριων θηλαστικών.

Μάλιστα αξίζουν περισσότερο από το βάρος του σε χρυσό, διαμάντια ή κοκαΐνη, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα το εμπόριο κεράτων ρινόκερου στην Αφρική και την Ασία να έχει δώσει λαβή για αύξηση της εγκληματικότητας και του κέρδους με αγοραστές και πωλητές να κερδίζουν εκατομμύρια.

Αυτό το «κυνήγι» για τα πολύτιμα κέρατα των ρινόκερων δεν έχει αυξήσει μόνο τα φαινόμενα λαθροθηρίας αλλά και τις κλοπές, καθώς από το 2011, μουσεία και γκαλερί – συμπεριλαμβανομένων ορισμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο – ανέφεραν κλοπές κέρατων ρινόκερου, με την πρακτική και το εμπόριο να εκρήγνυνται τα τελευταία χρόνια.

Ο Στηβ Γκάλστερ έχει κάνει σκοπό της ζωής του να κυνηγάει ανθρώπους που παίρνουν και πωλούν μέρη και λείψανα ζώων με ιδιαίτερα θρασύ τρόπο.

Καθώς ο αριθμός των τεχνουργημάτων μειωνόταν, οι ζωντανοί ρινόκεροι γίνονταν στόχοι, με κάθε κόστος, στο όνομα του κέρδους. Ο Γκάλστερ ξεκίνησε την καριέρα του στη διεθνή ασφάλεια, εστιάζοντας σε πολέμους και εξεγέρσεις, αλλά αργότερα ίδρυσε μια φιλανθρωπική οργάνωση που ασχολήθηκε με το λαθρεμπόριο άγριων ζώων.

Στο πλαίσιο των ερευνών του ανακάλυψε πώς οι εγκληματικές ομάδες ήταν σε θέση να εμπλακούν σε «αρκετά άσχημες εξεγέρσεις» τη δεκαετία του 1990, ανακάλυψε ότι αυτό προερχόταν από τη λαθροθηρία.

«Απλώς είχαν πρόσβαση σε αυτό και δεν υπήρχε καμία πραγματική ασπίδα προστασίας γύρω από αυτά τα ζώα… ήταν αρκετά εύκολη λεία», είπε χαρακτηριστικά ο Γκάλστερ στο Sky News. «Οι ρινόκεροι είναι αρκετά εύκολος στόχος σε ορισμένες χώρες και κοστίζουν 65.000 δολάρια το κιλό. Το κέρατο του ρινόκερου είναι ένα μικρό πράγμα για να μεταφερθεί, μπορείς να το βάλεις σε βαλίτσες. Αυτό ήταν εξαιρετικά ελκυστικό για αυτές τις ομάδες», είπε χαρακτηριστικά.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φαρμακευτικούς σκοπούς, ιδίως όσον αφορά τον καρκίνο, παρόλο που δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να το αποδεικνύουν αυτές τις ιδιότητές του. Ο Γκάλστερ υπογραμμίζει ότι συχνά το κέρατο του ρινόκερου πωλείται ως «πραγματικά ακριβή ασπιρίνη».

Άλλοι το αποκτούν σε περίπτωση που αρρωστήσει κάποιος συγγενής τους, το διατηρούν σαν απόθεμα και το πωλούν αργότερα στη ζωή τους, καθώς οι τιμές αυξάνονται.

Στη συνέχεια, υπάρχει και ο κόσμος της τέχνης. Το κέρατο του ρινόκερου είναι σπάνιο και θεωρείται σύμβολο κύρους μεταξύ των πλουσίων.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Sky επικεντρώνεται στο κυνήγι το οποίο πραγματοποίησε ο «εγκέφαλος» μίας εγκληματικής οργάνωσης στο Λάος, ο οποίος έστειλε την ομάδα του να πάρει κέρατα ρινόκερου από τη Νότια Αφρική και να τα περάσει λαθραία πίσω μέσω Ταϊλάνδης.

Ο Γκάλστερ ήταν μέλος της ομάδας που ανακάλυψε για πρώτη φορά τον Βιχάι Κεοβασάνγκ που ονομάστηκε «Πάμπλο Εσκομπάρ του λαθρεμπορίου άγριας ζωής».

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ο Κεοβασάνγκ πιστεύεται ότι ήταν ο ηγέτης του δικτύου Ξαϊβασάνγκ, ενός διεθνούς συνδικάτου εμπορίας άγριων ζώων που διευκόλυνε τη θανάτωση ελέφαντα, ρινόκερου, παγκολίνου και άλλων ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση για προϊόντα όπως ελεφαντόδοντο και κέρατο ρινόκερου.

Για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην εξάρθρωση του δικτύου έχει προσφερθεί αμοιβή έως και 1 εκατ. δολάρια.

Ο Γκάλστερ περιγράφει ότι μπήκε σε ένα «βιομηχανικό σφαγείο», ιδιοκτησίας ενός άνδρα γνωστού ως Φάτι, ο οποίος σκότωνε ζώα όπως τίγρεις, αρκούδες και παγκόλινους στην Ταϊλάνδη, πριν τα οδηγήσει στα σύνορα για να τα παραδώσει στον Κεοβασάνγκ.

«Ένιωθα σαν να παίζω σε ένα είδος ταινίας της Σιωπής των Αμνών», είπε.

«Ήταν βασικά μια αγροικία… οδηγήσαμε εκεί με όλα αυτά τα αυτοκίνητα, μπήκαμε μέσα και καταλάβαμε ότι κάτι περίεργο συνέβαινε. Βλέπεις αυτές τις τίγρεις και αυτές τις αρκούδες, και μετά βγάζουν όλοι αυτούς τους κουβάδες με τα μέλη του σώματος. Υπήρχε ένα μωρό ουρακοτάγκου στον καταψύκτη. Είχαν χελώνες, φίδια, όλων των ειδών τα πράγματα», προσέθεσε.

Η ανακάλυψη ήταν μέρος μιας αλυσίδας γεγονότων που τους οδήγησε στον Τσουμλόνγκ Λεμτονγκτάι, τον οποίον είχε προσλάβει ο Κεοβασάνγκ για να κυνηγήσει ρινόκερους στη Νότια Αφρική για τα κέρατά τους.

Έστησε ψευτοκυνήγια, φτάνοντας στο σημείο να προσλαμβάνει εργάτριες του σεξ για μερικές εκατοντάδες δολάρια και να τις πηγαίνει εκεί, έχοντας τα ονόματά τους στα έγγραφα και προσποιούμενος ότι αυτές πυροβολούσαν, ώστε τα κέρατα να μπορούν να μεταφερθούν πίσω στο Λάος.

Fury at early release of #rhino ‘pseudo-hunt’ kingpin. Notorious Thai trafficker Chumlong Lemtongthai goes home after >6 years. @simonbloch1 reports on the fall-out. https://t.co/cdwqJo3Dvv pic.twitter.com/4XeeMTNthO

— Oxpeckers Center (@OxCIEJ) September 13, 2018